Казахстанцы взяли еще четыре медали на юношеском ЧА по водным видам спорта

Казахстан в комплексной эстафете 4 по 100 метров финишировал вторым.

На юношеском чемпионате Азии по водным видам спорта казахстанцы завоевали четыре медали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Так, в плавании София Абубакирова стала второй на дистанции 50 метров брассом. Михаил Царев также поднялся на вторую ступень пьедестала на дистанции 50 метров вольным стилем. Арсен Кожахметов принес команде "бронзу" в плавании на 50 метров брассом.

Казахстан в комплексной эстафете 4 по 100 метров финишировал вторым.

Добавим, что ранее пловцы записали на свой счет три награды.

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