Юг и юго-восток Казахстана будут солнечными в пятницу, в остальных - осадки

Местами по республике ожидается туман, ветер 15-20 м/с.

Северный циклон с районов Карского моря будет оказывать влияние на погоду большей части территории Казахстана, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (преимущественно дождь), днем дожди, лишь на юго-востоке, юге страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидается туман, ветер 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, утром и днем в Туркестанской, днем в Кызылординской, Акмолинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Мангистауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Актюбинской, Павлодарской областях – местами туман.

В Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-5 градусов.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, на юге и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 27°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 6°, облачно: дождь.

Прогноз погоды на 27 сентября.

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