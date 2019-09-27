Самрук-Қазына объявил результаты дополнительного размещения

В ноябре 2018 года в рамках IPO успешно состоялось размещение 15% акций АО "НАК "Казатомпром".

На Лондонской фондовой бирже и Бирже "Международного финансового центра "Астана" состоялось доразмещение глобальных депозитарных расписок ведущей компании Фонда – АО "НАК "Казатомпром". Размещение осуществлено в соответствии с правилами и правовыми нормативами бирж путем Accelerated Book-Building – ускоренного размещения акций компании, сообщает Zakon.kz.

Продажа акций компании осуществлена на прозрачной основе путем привлечения широкого круга инвесторов на международном и отечественном фондовых рынках.

Так, Фондом "Самрук-Казына" было продано в совокупности 9,8 млн депозитарных расписок по цене 13 долларов США за расписку. Стоимость акций сформировалась текущими рыночными условиями на фондовых биржах.

Всего сумма, вырученная от продажи составила 128,2 млн долларов США, включая 65,3 млн долларов США от продажи на МФЦА. Из 9,8 млн глобальных депозитарных расписок 6,5 млн были приобретены международными инвесторами, 3,3 млн – внутренними.

Между тем, Самрук-Қазына удовлетворил спрос в отношении 5 млн ценных бумаг национальной урановой компании на AIX, что составляет приблизительно 59% процентов размещения. Наряду с этим, 1,6 млн ГДР было размещено международным инвесторам и 3,3 млн ГДР – внутренним, таким образом удовлетворив внутренний спрос полностью.

Кроме того, не менее 20% от общего количества размещаемых ценных бумаг было предложено среди институциональных и розничных инвесторов на внутреннем рынке Казахстана.

К дополнению отметим, в качестве единоличного глобального координатора задействован J.P. Morgan Securities plc в связи с размещением на ЛФБ ("Глобальный координатор"), в качестве координатора в связи с Размещением на AIX - АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance, в качестве совместного букраннера в связи с размещением на ЛФБ и AIX- Renaissance Securities (Cyprus) Limited. Каждый из задействованных координаторов ответственен за организацию размещения как для международных, так и для казахстанских инвесторов.

Напомним, в ноябре 2018 года в рамках IPO успешно состоялось размещение 15% акций АО "НАК "Казатомпром". В ряду других инвесторов, Нацбанк приобрёл в портфель ЕНПФ депозитарные расписки национальной компании на сумму 150 млн долларов, что принесло ЕНПФ 21 млрд тенге дохода. В итоге ценные бумаги "Казатомпром" были включены в Официальный список Управления финансового контроля Великобритании и допущены к торгам на ЛФБ и AIX (МФЦА). Размещение является частью Комплексного плана приватизации на 2016-2020 гг., утвержденного Правительством Республики Казахстан.

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