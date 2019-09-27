Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Уральске

Личности двух погибших пока установить не удалось.

Обгоревшие тела трех человек – мужчины, женщин и ребенка обнаружены во время тушения дачного дома в Уральске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, 27 сентября в 02:46 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории садового товарищества "Волна". К моменту прибытия первых пожарных подразделений происходило горение дачного жилого дома.

- Принятыми мерами пожар ликвидирован в 06:15 на площади 35 кв.м. На месте пожара обнаружены обгоревшие тела трех человек. Установлена личность мужчины 1961 года рождения. Личности женщины и ребенка устанавливается, – сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Сообщается также, что в ликвидации пожара были задействованы 14 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС Западно-Казахстанской области.

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