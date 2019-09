Задача для дошколят поставила пользователей Сети в тупик

Пользователи твиттера не смогли решить детскую задачку из учебника по английскому языку, пишет РИА Новости.

На задание обратил внимание дошкольный учитель с ником @amldrss, его публикация набрала почти 20 тысяч ретвитов и 10 тысяч лайков.

got this from fb, lama tengok, baru faham ???? pic.twitter.com/I7Be9yAPK7