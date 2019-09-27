Задача для дошколят поставила пользователей Сети в тупик
Некоторые пользователи, наоборот, справились с ребусом и опубликовали правильные ответы.
Пользователи твиттера не смогли решить детскую задачку из учебника по английскому языку, пишет РИА Новости.
На задание обратил внимание дошкольный учитель с ником @amldrss, его публикация набрала почти 20 тысяч ретвитов и 10 тысяч лайков.
got this from fb, lama tengok, baru faham ???? pic.twitter.com/I7Be9yAPK7— Kema (@amldrss) 20 сентября 2019 г.
На картинке в одном столбике написаны слова на английском языке, в другом – геометрические фигуры, их требуется сопоставить.
Задача поставила многих комментаторов в тупик.
"Даже дети умнее меня, плачу", - написал @farhgreen.
"Я слишком стар", - посетовал @syazwanshafee11.
"Даже родившись в 2002 году, чувствую себя глупой бабушкой", - возмутилась @Mitthy4.
"Объясните, пожалуйста", - обратилась к другим комментаторам @afifrshd.
Некоторые пользователи, наоборот, справились с ребусом и опубликовали правильные ответы.
"Оксфорд ждет вас", - пошутил под постом одного из них @KupuKupuTido.
Правильный ответ
Для решения этой задачи знание английского языка не требуется.
Геометрические формы в правом столбике соответствуют очертаниям слов из левой колонки. Следовательно, для решения задачи необходимо просто вписать слова в фигуры. Так, например, слово pen (ручка) следует соединить с первым прямоугольником, потому что фигура визуально схожа с написанием слова.
21 сентября 2019 г.
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