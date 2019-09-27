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Задача для дошколят поставила пользователей Сети в тупик

Некоторые пользователи, наоборот, справились с ребусом и опубликовали правильные ответы.

Фото : adfave.ru27 сентября 2019, 09:20

Пользователи твиттера не смогли решить детскую задачку из учебника по английскому языку, пишет РИА Новости.

На задание обратил внимание дошкольный учитель с ником @amldrss, его публикация набрала почти 20 тысяч ретвитов и 10 тысяч лайков.

На картинке в одном столбике написаны слова на английском языке, в другом – геометрические фигуры, их требуется сопоставить.

Задача поставила многих комментаторов в тупик.

"Даже дети умнее меня, плачу", - написал @farhgreen.
"Я слишком стар", - посетовал @syazwanshafee11.

"Даже родившись в 2002 году, чувствую себя глупой бабушкой", - возмутилась ‏ @Mitthy4.
"Объясните, пожалуйста", - обратилась к другим комментаторам @afifrshd.

Некоторые пользователи, наоборот, справились с ребусом и опубликовали правильные ответы.

"Оксфорд ждет вас", - пошутил под постом одного из них @KupuKupuTido.

Правильный ответ

Для решения этой задачи знание английского языка не требуется.

Геометрические формы в правом столбике соответствуют очертаниям слов из левой колонки. Следовательно, для решения задачи необходимо просто вписать слова в фигуры. Так, например, слово pen (ручка) следует соединить с первым прямоугольником, потому что фигура визуально схожа с написанием слова.


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