Федерация тенниса Казахстана подписала меморандум о сотрудничестве с Китайской теннисной Ассоциацией

Меморандум позволит расширить сотрудничество двух стран в подготовке теннисистов с использованием передовой инфраструктуры и взаимного участия в турнирах, проводимых в Казахстане и Китае.

25 сентября 2019 года в Лиссабоне/Португалия начало свою работу Ежегодное общее собрание Международной Федерации тенниса (ITF), на которую съехались представители 155 стран, передает Zakon.kz.

Президент Международной Федерации тенниса Дэвид Хаггерти, приветствуя делегатов, назвал трансформацию тенниса основной темой собрания.

- Преобразование означает достижение ощутимых, значительных изменений. Это постепенное изменение роли, целей и возможностей ITF и стран, входящих в ее состав, - сказал он.

Ключевые реформы в мире тенниса в 2019 году коснулись форматов проведения крупных командных соревнований - Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Так, финальные этапы этих турниров в Мадриде в ноябре 2019 года и в Будапеште в 2020 году соответственно уже пройдут в обновленном формате.

В рамках общего собрания Президент ФТК Булат Утемуратов подписал меморандум о сотрудничестве с Венбин Лю, вице-президентом Китайской теннисной Ассоциации. Меморандум позволит расширить сотрудничество двух стран в подготовке теннисистов с использованием передовой инфраструктуры и взаимного участия в турнирах, проводимых в Казахстане и Китае.

Таким образом, Федерация тенниса Казахстана в своей деятельности и в рамках стратегических целей всемерно поддерживает общий вектор развития ITF на расширение возможностей теннисных федераций в разных странах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!