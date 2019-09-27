Полицейский возвращал взятку и теперь его подозревают во взяточничестве

Ему дали 400 тысяч тенге за оказание содействия в трудоустройстве.

Заместитель начальника Управления специализированной службы охраны Актюбинской области подозревается в получении взятки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.



Антикоррупционной службой по Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника ГУ "Управление специализированной службы охраны" области полковника полиции по подозрению в получении взятки.

Указанное должностное лицо изобличено при возврате гражданке ранее полученной им взятки в значительном размере - в сумме 400 000 тенге, за оказание содействия в трудоустройстве последней. Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины, будет вынесено судом.

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