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В ЗКО сотрудница отдела ЖКХ получила срок за хищение 2,4 млн тенге

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2, 5 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Фото : zakon.kz27 сентября 2019, 10:42

Антикоррупционной службы ЗКО ранее окончено досудебное расследование в отношении главного специалиста ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек ЗКО" И. Илес, сообщает Zakon.kz.

- Она подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 2,4 млн тенге, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд указанного ГУ, рассказали в ведомстве.

26 сентября приговором суда района Байтерек ЗКО за хищение бюджетных средств ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев (с отсрочкой наказания на 1 год), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.


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