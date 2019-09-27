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Ссора на свадьбе: мужчина ранил ножом троих человек 

Подозреваемый задержан.

Фото : кадр из видео27 сентября 2019, 11:26

В Алматинской области на свадьбе во время ссоры мужчина ранил ножом троих человек. Подозреваемый задержан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

По сообщению пресс-службы, 23 сентября в питейном заведении пос. Бесагаш, в ночное время, на свадьбе произошла ссора, в ходе которой молодой человек запечатлённый видеокамерой ранил ножом троих мужчин. Одному причинил тяжкий вред здоровью, двоим другим колото-резанные раны плеч. Правонарушитель с места происшествия скрылся.

По "горячим" следам полицейским удалось задержать подозреваемого.

Как выяснилось, мужчина был ранее судим в несовершеннолетнем возрасте за аналогичное преступление.

Как пояснили в службе пробации, на подучетного, за систематические нарушения условий отбывания наказания, в суд были направлены материалы о замене меры наказания – "ограничение" – на "лишение" свободы. Однако последний в суд не явился, уклонился от контроля и без уведомления покинул место проживания. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения – арест.


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