Ссора на свадьбе: мужчина ранил ножом троих человек 

Подозреваемый задержан.

В Алматинской области на свадьбе во время ссоры мужчина ранил ножом троих человек. Подозреваемый задержан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

По сообщению пресс-службы, 23 сентября в питейном заведении пос. Бесагаш, в ночное время, на свадьбе произошла ссора, в ходе которой молодой человек запечатлённый видеокамерой ранил ножом троих мужчин. Одному причинил тяжкий вред здоровью, двоим другим колото-резанные раны плеч. Правонарушитель с места происшествия скрылся.

По "горячим" следам полицейским удалось задержать подозреваемого.

Как выяснилось, мужчина был ранее судим в несовершеннолетнем возрасте за аналогичное преступление.

Как пояснили в службе пробации, на подучетного, за систематические нарушения условий отбывания наказания, в суд были направлены материалы о замене меры наказания – "ограничение" – на "лишение" свободы. Однако последний в суд не явился, уклонился от контроля и без уведомления покинул место проживания. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения – арест.

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