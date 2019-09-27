Нигматулин поблагодарил всех за участие в организации парламентского форума

Участники 4-го совещания выразили и свою готовность продвигать заинтересованный, откровенный диалог о настоящем и будущем Евразии, а также искать солидарные ответы на современные вызовы и угрозы.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении 4-ого совещания спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", прошедшем 23-24 сентября в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Об этом Спикер Мажилиса написал в своем личном аккаунте в Твиттере.

- Успешно прошел 4 парламентский Форум Евразии. Парламентарии Европы и Азии высоко оценили интеграционные инициативы Елбасы. Это закреплено в итоговом Заявлении. Хочу поблагодарить всех участников и организаторов форума, представителей госорганов, волонтеров, журналистов, техслужбы, - написал Нурлан Нигматулин.

В Заявлении участников 4-совещания спикеров парламентов стран Евразии отмечен исторический вклад Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как автора и инициатора Евразийской идеи, а также ряда успешных интеграционных экономических институтов на евразийском пространстве.

Участники 4-го совещания выразили и свою готовность продвигать заинтересованный, откровенный диалог о настоящем и будущем Евразии, а также искать солидарные ответы на современные вызовы и угрозы.

Всего в работе форума приняли участие парламентские делегации из 65 стран Европы и Азии, 14 международных парламентских организаций, представители государственных органов, экспертных и научных учреждений, волонтеры, переводчики, сотрудники технических служб.

Форум освещали свыше 300 казахстанских и зарубежных журналистов, представляющих порядка 125 масс-медиа.

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