Сентябрь закончится похолоданием в Казахстане

Прогноз погоды на выходные.

Какой будет погода на выходные в Казахстане, рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Холодные атмосферные фронты, медленно перемещающиеся через Казахстан, уже вызвали осадки и понижение температуры воздуха до заморозков в западных и северных областях республики.

А в выходные дни под их влиянием и на остальной территории Казахстана ожидаются местами дожди и похолодание, в центре и на востоке ночная температура понизится до минус 1…5°С.

На юге и юго-востоке республики после 30-ти градусной жары в понедельник столбики термометров днём покажут только плюс 12…18°С.

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