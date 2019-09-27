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Сентябрь закончится похолоданием в Казахстане

Прогноз погоды на выходные.

Фото : pxhere.com27 сентября 2019, 11:49

Какой будет погода на выходные в Казахстане, рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Холодные атмосферные фронты, медленно перемещающиеся через Казахстан, уже вызвали осадки и понижение температуры воздуха до заморозков в западных и северных областях республики.

А в выходные дни под их влиянием и на остальной территории Казахстана ожидаются местами дожди и похолодание, в центре и на востоке ночная температура понизится до минус 1…5°С.

На юге и юго-востоке республики после 30-ти градусной жары в понедельник столбики термометров днём покажут только плюс 12…18°С.


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