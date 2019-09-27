21 млрд тенге получил ЕНПФ благодаря программе приватизации "Самрук-Казына"

Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" продолжает реализацию программы приватизации, утвержденную Правительством.

Председатель Правления Фонда Ахметжан Есимов в рамках Kazakhstan Energy Week поделился первыми результатами, передает Zakon.kz.

Как стало известно, в конкурентную среду было передано 89 предприятий и выручено 192 миллиарда тенге.

В своем выступлении Ахметжан Есимов напомнил, что в ноябре 2018 года в рамках IPO успешно состоялось размещение 15% акций урановой компании АО "НАК "Казатомпром".

- Одним из инвесторов выступил Нацбанк, приобретя в портфель ЕНПФ ценные бумаги компании на сумму 150 млн долларов. На сегодняшний день от этой сделки доход ЕНПФ составил 21 млрд тенге. В ближайшее время планируется IPO восьми компаний Фонда, являющихся национальными операторами в энергетике, телекоммуникациях, инфраструктуре. Доход пенсионного фонда составил 21 миллиард тенге, а поступления в Нацфонд составили 168 миллиардов тенге, - рассказал Есимов.

В 2018 году было успешно проведено первичное размещение акций компании. С момента размещения рыночная стоимость Компании выросла с $3 до $4 млрд долларов США. Также Казатомпром реализует проект по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций, направленный на изготовление конечной продукции с объемом инвестиций 30 млрд тенге.

Глава Фонда отметил, что благодаря приватизации пополняется Национальный Фонд РК, вводятся передовые практики корпоративного управления и мировые стандарты прозрачности и отчетности.

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