В одном из магазинов столицы продавали порнопродукцию

При обысковых мероприятиях, кроме запрещенных материалов, изъято более 300 единиц контрафактной аудио-видеопродукции.

В Нур-Султане во время оперативно-профилактического мероприятия "Контрафакт" сотрудники полиции обнаружили порнографические материалы в одном из магазинов, сообщает Zakon.kz.

- По данному факту задержана 29-летняя жительница столицы, которая в одном из бутиков по продаже товаров сбывала материалы с признаками порнографического характера. При обысковых мероприятиях, кроме запрещенных материалов, изъято более 300 единиц контрафактной аудио-видеопродукции, более 50 нелицензионных программных обеспечений и компьютерных игр, - рассказали в департаменте полиции.

В отношении задержанной начато досудебное расследование по ст. 311 (незаконное распространение порнографических материалов) Уголовного Кодекса РК. Назначены соответствующие экспертизы.

Также в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Контрафакт" выявлены 24 уголовных правонарушений с использованием информационных технологий, задержано 8 интернет-мошенников и 1 похититель денег с карточных счетов.

Так, 24 сентября задержан 21-летний житель Павлодарской области, который работая в одном из баров столицы, под разными предлогами получал реквизиты банковских карт клиентов, затем посредством платежных систем совершал кражи денег. По данным фактам проводится досудебное расследование.

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