Импичмент Трампа, безнаказанность Порошенко и чудо-юрта в Орегоне – мировые итоги недели

Краткий обзор основных мировых событий, обсуждаемых в зарубежных СМИ.

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал новую власть "мальчиками" и заявил, что Владимир Зеленский не сможет отправить его в тюрьму. В Кыргызстане возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, его телохранитель взят под арест. Конгресс США объявил о запуске процедуры импичмента Дональду Трампу, что привело к обвалу американских фондовых рынков. В Москве аферисты с портативными терминалами крадут деньги с чужих карт, просто поднеся пакет с терминалом к сумке намеченной жертвы. В Грузии полиция ликвидировала порностудию и задержала 11 человек по подозрению в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних. Школьница из Швеции Грета Тунберг обвинила собравшихся в ООН на саммит по климату глав государств в том, что они отняли у нее мечты и детство. Ученые создали лазер для защиты Земли от астероидов. В России предложили узаконить многоженство и запретили курить на балконах. Также произошло немало других событий, заслуживающих более пристального внимания. Обо всем этом можно узнать в традиционном обзоре мировых новостей, подготовленном Zakon.kz.

Ближнее зарубежье

Источник фото: rbc.ru

Экс-президент, а ныне нардеп Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что действующая власть, в том числе лично Владимир Зеленский, не сможет отправить его за решетку. Сенатор Алексей Пушков объяснил это заявление украинского политика. По его словам, Порошенко не окажется в тюрьме, так как в свое время оказывал "политические и прочие услуги" США, в результате чего получил "охранную грамоту". "Зеленского уже предупредили на сей счет", – добавил сенатор. Всего Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах.

А в понедельник активисты движения "ОстановиЛося" сняли момент нарушения ПДД Петром Порошенко. Парламентарий вышел из своего Mercedes прямо на дороге и бросился наперерез машинам на красный свет светофора. Инцидент произошел под зданием Верховной рады. "Петр Алексеевич, да вы же на красный свет переходите дорогу. Как вы пример подаете? Как народный депутат? У меня слова закончились", - кричит ему в спину активист.

Между тем, в Киеве у соратника Петра Порошенко, депутата Киевсовета от партии "Солидарность" Георгия Ясинского, украли часы по цене квартиры. Инцидент произошел 20 сентября на Крещатике, возле здания столичной мэрии. Политик пожаловался в полицию, что у него незаметно сняли с руки часы Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота. В окружении депутата изданию рассказали, что средняя цена часов превышает 30 тысяч долларов. Примерно столько же стоит однокомнатная квартира в столице Украины.

В Кыргызстане Военной прокуратурой страны возбуждено еще одно уголовное дело в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева. Сообщается, что, будучи премьер-министром Кыргызстана, он незаконно подарил три пистолета - ТТ, CZ-75 и Ярыгина ("Викинг") - Максиму Каганскому (в криминальном мире он известен как Решала), а в 2010-м - его жене Анастасии. Удостоверения на наградное оружие подписал действующий на тот момент министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев.

Кроме того, Первомайский районный суд Бишкека 26 сентября принял решение об аресте Каната Сагынбаева - телохранителя экс-президента Алмазбека Атамбаева. Он водворен в СИЗО-1 до 8 октября. Сотрудник Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) был приставлен ведомством к Атамбаеву в качестве госохраны. Во время спецоперации по задержанию бывшего лидера страны Сагынбаев, как заявили в ГКНБ, не получил приказа оставить свой пост и продолжал охранять Атамбаева от сотрудников правоохранительных органов. В его отношении возбудили уголовные дела по статьям "Убийство группой лиц", "Массовые беспорядки", "Злоупотребление должностным положением" и "Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица".

В Кыргызстане обнаружился двойник президента России Владимира Путина. Жителя села Сафаровка Сузакского района Джалал-Абадской области Медетбека Абжапарова, работающего трактористом, односельчане даже называют не иначе как Путин-аке. Одноклассники заметили его схожесть с российским лидером, как только Владимир Путин стал главой государства. А теперь, по словам мужчины, кажется, многие уже забыли его настоящее имя. Сам Медетбек Абжапаров почти не интересуется политикой, однако признался, что Путин является для него примером, и его мечта - встретиться с президентом России.

Что касается самого российского лидера, то, как заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами в Минске, у Владимира Путина нет цели сохранить за собой власть любой ценой. Также Лукашенко призвал "отбросить рассуждения" о желании Путина продлить полномочия за счет присоединения Белоруссии к России. По его мнению, вокруг интеграции России и Белоруссии "слишком много досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров". Ранее Bloomberg написал, что Путин может возглавить объединенное государство, чтобы остаться у власти как можно дольше.

В СМИ Узбекистана распространяется видео дома известного узбекского бизнесмена Салима Киргизбаевича Абдувалиева, известного как Салим-бойвачч. В опубликованных в 2011 году сайтом Wikileaks дипломатических переписках Джона Пурнелла, работавшего послом США в Ташкенте с 2004-го по 2007 год, американский дипломат описывал Салима Абдувалиева как одного из "боссов криминального мира" Узбекистана. В отправленных из Ташкента в Вашингтон переписках Пурнелла сообщалось о близких связях Абдувалиева с высокопоставленными лицами в узбекском правительстве, в частности, о его посредничестве при продаже должностей и правительственных контрактов.

Геополитика и экономика

Источник фото: hronika.info

В понедельник зарубежные СМИ облетела новость о том, что в Китае начали взрывать мечети. По данным издания The Independent, разрушению подверглись постройки в провинциях Хэнань, Ганьсу, районе Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйском автономном районе. В частности, взорваны купола и минареты в деревне около города Линься, который называют "маленькой Меккой Китая". Там проживает самая многочисленная мусульманская народность Китая - хуэй. Кроме того, власти закрыли три мечети в провинции Юньнань и по всей стране запретили использование арабской письменности.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета по Сирии. "Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета", - сказал Гуттериш. Генсек ООН также поблагодарил Россию, Турцию и Иран за приложенные к созданию Конституционного комитета усилия. По его словам, работа комитета начнется в Женеве в ближайшее время.

Между тем, Министерство иностранных дел России прокомментировало очередные антироссийские санкции со стороны США, которые были введены за поставки авиатоплива в Сирию российским военным. "Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов", — говорится в заявлении МИД. Дипломаты подчеркнули, что страна продолжит бороться с террористами в Сирии, несмотря на противодействие со стороны США.

Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. В соглашении сказано, что страны продолжат работать над расширением "американских возможностей обороны и сдерживания в Польше". Документ предполагает, что в Польшу дополнительно отправятся около тысячи американских военных. Также страны обсуждают размещение боевой группы бронетанковой бригады на польской территории. Трамп подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.

А вот Украине США выставили ультиматум по дальнейшему оказанию помощи. Президент Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине, пока европейские страны не выполнят его условия. По его словам, украинская сторона увидит финансовую поддержку только, когда Европа и другие страны станут вносить свой вклад. "Очень важно, чтобы другие страны участвовали и вносили свой вклад... Франция, Германия и другие страны, — сказал Трамп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал либо запретить, либо разрешить ядерное оружие всем странам. Об этом он заявил в своем выступлении на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Эрдоган назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления, и призвал его либо запретить или сделать доступным для всех стран. "Сегодня пред нами стоят проблемы несправедливости… Те, у кого есть ядерное оружие, используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет. Его надо или запретить всем, или разрешить всем", - сказал Эрдоган.

В Японии 22 октября 2019 года состоится коронация нового императора Нарухито. Для этого торжественного события был выпущен эксклюзивный кабриолет на базе модели Century. Автомобиль создан в единственном экземпляре. Из особенностей кабриолета стоит отметить отсутствие возможности установить верх, поэтому в дождь компанию императору на эксклюзивном Century составят лакеи с зонтами.

Между тем, прокуратура германского города Штутгарт во вторник приняла решение оштрафовать автомобилестроительный концерн Daimler AG на 870 млн евро за нарушения в сфере надзора за сертификацией транспортных средств. По формулировке Daimler, немецкие следователи выявили нарушения при контроле за качеством сборки автомобилей, что привело к превышению вредных выбросов "определенной части автомобилей Daimler AG". Стоит отметить, что размер штрафа за данные нарушения составил всего 4 млн евро, основная часть штрафа – 866 млн евро – пришлась на возвращение властям Германии незаконно полученной прибыли Daimler в результате данной "халатности".

В четверг, 26 сентября, скончался экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет. Ширак возглавлял страну с 1995 года. Сложил полномочия президента в 2007 году и стал пожизненно членом Конституционного совета Франции. Ухудшение здоровья у Ширака наблюдалось еще во время пребывания на посту президента - в 2005 году он перенес инсульт. В 2011 году исправительный суд Парижа приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа. Он стал первым экс-президентом страны, которого судил Исправительный суд.

Попытка импичмента Дональда Трампа

Источник фото: vikna.stb.ua

Во вторник, 24 сентября, конгресс США объявил о запуске процедуры импичмента Трампу. По данным Washington Post, более 150 из 253 демократов в палате представителей поддерживают импичмент Трампа. Новым поводом к интенсификации усилий по началу импичмента стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, в котором, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции в Украине.

В тот же день американские фондовые индексы обвалились на фоне сообщений о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты торгов. Индекс S&P 500 упал на 0,84%, опустившись до 2966,61 пункта, что стало максимальным дневным падением за месяц. Индексы Nasdaq тоже показал худший результат за месяц, снизившись на 1,46%, до 7993,63 пункта, индекс Dow Jones снизился на 0,53%, до 26 807,77 пункта. Азиатские рынки в ходе торгов в среду также демонстрировали падение. Nikkei 225 к середине торгов опустился на 0,41%, до 22 007,50 пункта, китайский Shanghai Composite — на0,64 %, до 2966,1 пункта, гонконгский Hang Seng — на 1,15%, до 25 978 пунктов.

В среду администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Белого дома распечатку телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента президента США. В беседе с украинским коллегой Трамп заявил, что "было бы здорово", если Зеленский и новый генпрокурор Украины изучат дело Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В свою очередь, Зеленский отметил, что новый генпрокурор займется этим делом, а также попросил президента США предоставить дополнительную информацию, так как она "окажет помощь". Судя по опубликованной расшифровке, Трамп и Зеленский в этом разговоре не обсуждали оказание финансовой помощи Украине со стороны США.

В тот же день В Нью-Йорке президенты США и Украины встретились на полях Генассамблеи ООН. Зеленский во время встречи с Трампом в Нью-Йорке заявил о том, что президент США, по его мнению, не оказывал на него давление в июльском телефонном разговоре. Беседа, по его словам, была хорошей, многое удалось обсудить. Украинский президент также подчеркнул, что не хочет быть втянутым в предвыборный процесс в США.

Также глава США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на парламентских выборах. В ответ Зеленский поделился, что перенял у президента Америки "немало опыта и знаний", чтобы одержать эту победу и "осушить болото" в Киеве. Оба президента посетовали, что ЕС делает недостаточно для Украины, в отличие от США. Также глава США выразил надежду на то, что генпрокурор США Уильям Барр и адвокат Руди Джулиани обсудят с украинскими властями ситуацию вокруг сына Байдена, работавшего на Украине. В свою очередь, Владимир Зеленский пообещал, что делом Байдена займется новый генпрокурор Украины. Он также раскритиковал бывшего посла США в Киеве Мэри Йованович, поскольку "она была на стороне предыдущего президента".

Позже президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что лучшим доказательством его невиновности являются слова украинского лидера Владимира Зеленского. "Украинский президент сообщил всем, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может!" - подчеркнул Трамп в Twitter. При этом, продолжил Трамп, Джозеф Байден, занимая должность вице-президента, вместе со своим сыном, напротив, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины.

К слову, российская телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Фотографию, на которой запечатлен этот момент, журналистка опубликовала в своем телеграм-канале. "Лицо Зеленского на словах Трампа: "Я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным", — отметила Скабеева в подписи к снимку, на котором лицо украинского президента искривилось.

Криминал и ЧС

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В Москве зафиксирован новый вид мошенничества. Аферисты с портативными терминалами крадут деньги с чужих карт. Чтобы снять деньги с чужого счета, достаточно поднести пакет с терминалом к сумке, в которой лежит кошелек с картой. При этом вводить пин-код не надо. Сейчас этот вид мошенничества процветает в общественном транспорте и на улицах Москвы. Противостоять этому можно только одним способом: если хранить все карты вместе, терминал запутается и не сможет провести операцию списания средств со счета. Кроме того, если с карты деньги уже сняли, можно обратиться в течение суток в банк и опротестовать транзакцию.

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А в Грузии полиция задержала 11 человек по подозрению в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних. Среди арестованных два иностранца и их сообщники из Грузии. Среди обвиняемых - шесть родителей, предоставивших, по мнению силовиков, своих детей для съемок. По данным силовиков, инициаторами незаконного бизнеса выступили иностранцы. Американец и австралиец сняли несколько квартир в Тбилиси и оборудовали их под фотосалоны. Сообщники из числа местных жителей договаривались с родителями о съемке их детей от восьми до 12 лет в порно. За съемку родители получали от 500 до 3000 лари (примерно от 66 до 390 тысяч тенге). Позже запретный контент продавали через педофильские форумы в даркнете за криптовалюту.

Священнику Николаю Стремскому, обвиненному в изнасилованиях, запретили служить на время ведения следствия. 25 сентября стало известно, что ему предъявили обвинение в изнасиловании, развратных действиях и несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также арестованы совершеннолетняя дочь священника и ее супруг. Потерпевшими по делу признаны семь человек. Протоиерей Николай и его супруга Галина Стремские воспитывают приемных детей, взятых из детских домов области. C 1992 года в семье воспитывалось 70 детей-сирот. 58 из них уже выросли, определились в жизни. Семья Стремского признана самой многодетной в России.

В Шаумбурге (США) мужчина за рулем Chevrolet Trailblazer проехал через торговый центр. В результате семь человек обратились за помощью к медикам, троих госпитализировали с травмами. Свидетели говорят, что внедорожник чуть не наехал на детей во время движения. Водителя задержали свидетель и двое охранников еще до прибытия полиции. Отец мужчины сказал, что у его сына "особое" состояние здоровья, и ему необходимы лекарства.

В Китае у бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци полиция во время обысков обнаружила 13,5 тонн золота в виде слитков. Кроме того, по неофициальным данным, в потайном подвале дома 57-летнего экс-градоначальника нашли большую сумму наличных. Выяснилось, что мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости. По информации СМИ, деньги, золото, предметы живописи и антиквариат смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков. Мужчине может грозить смертная казнь.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на западе Турции. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, произошедшее в Стамбуле сильное землетрясение, к счастью, не привело к серьезным последствиям. "Восемь наших граждан получили легкие ранения, некоторым зданием нанесен незначительный ущерб, который сейчас оценивается", - сказал Эрдоган журналистам. По его словам, после первого подземного толчка произошли 28 афтершоков меньшей силы.

На учениях Минобороны РФ "Центр-2019" в Оренбургской области из-за нештатной ситуации во время выброски были потеряны две боевые машины десанта. БМД-2 упали на землю с высоты 1,5 километра. Выброску техники проводили с самолетов ИЛ-76 военно-транспортной авиации, отдельно от экипажа. По данным источника, в ходе учений парашютные системы не раскрылись должным образом, в результате две БМД-2 рухнули на землю. Кроме того, пострадали пятеро десантников, их госпитализировали с переломами.

Общество

Источник фото: gazeta.a42.ru

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил узаконить многоженство в России. По его мнению, легализация многоженства по всей стране позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин. Муфтий призвал принять во внимание тот факт, что, по данным Росстата, число женщин превышает количество мужчин на 10 миллионов. Кроме того, многоженство уже есть в ряде регионов, например, в Татарстане, Чечне, Дагестане, подчеркнул он. При этом Ильдар Аляутдинов отметил, что не каждому мужчине может быть дано разрешение вступить в очередной брак, прежде он должен доказать способность выполнить необходимые для этого условия.

В США семья 13-летней Фатимы Абдельрахман подала в суд на авиакомпанию Air Canada за требование снять хиджаб перед полетом. Девочка должна была вылететь из международного аэропорта Сан-Франциско в Торонто на соревнования по сквошу. Сотрудница аэропорта попросила ее снять хиджаб, потому что на фото в паспорте она изображена без головного убора. Абдельрахман рассказала, что пропустили всех участников команды и тренера, а ее задержали. Она назвала произошедшее дискриминацией.

А активистка из Швеции Грета Тунберг обвинила собравшихся в ООН на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство. "Люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы, многие виды на гране исчезновения, а все, о чем можете говорить вы - это деньги и сказки про рост экономики", - продолжила Тунберг. Она призвала глав государств даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. Завершила свою речь Тунберг обещанием, что "новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей".

Во вторник к Земле приблизился крупный астероид. Размер небесного тела, получившего название 523934 (1998 FF14), ориентировочно составляет от 190 до 430 метров. Таким образом, он сопоставим с двумя-тремя пирамидами Хеопса, высота которой достигает 139 метров. Астероид приблизился к Земле на 4,2 миллиона километров.

Лазер для защиты Земли от астероидов создали российские ученые совместно с коллегами из США. Лазер основан на концепции, предложенной профессором химии университета Эмори Майклом Хэвеном. В нем для накачки используется излучение диодных лазеров, а в разрядной камере атомы инертных газов (неона, аргона, криптона, ксенона) переводятся в метастабильное возбужденное состояние в плазме, создаваемой электрическим разрядом при давлении порядка атмосферного. На основе подобных лазерных установок в перспективе возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты, а также компактные и мощные источники когерентного излучения для применений в промышленности.

В четверг с Байконура в составе экипажа российского корабля "Союз МС-15" отправился в космос первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хазза Аль-Мансури. Корабль стартовал с космодрома на последней в истории ракете "Союз-ФГ" с украинской системой управления. После этого пуска все пилотируемые полеты будут переведены на модернизированную версию ракеты – "Союз-2.1а". Позднее Хазза аль-Мансури передал привет соотечественникам после стыковки космического корабля с МКС. Стоит отметить, что впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.

Также стало известно, сколько стоит побывавший в космосе робот Федор. Об этом рассказал в интервью на YouTube-канале PRO-роботов исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров. По его словам, стоимость робота-андроида, аналогичного роботу Федору, превышает 30 млн рублей (181 993 875 тенге). Эта сумма касается непосредственно изготовления одного экземпляра робота, разработанного для выполнения определенных задач. В стоимость также входит и его программирование.

В США появилась чудо-юрта. Ее построили и поселились в ней жители американского штата Орегон Зак и Николь. Видео с юртой опубликовано в YouTube. В описании рассказывается о том, что Зак и Николь предложили современный взгляд на это традиционное жилище. Диаметр юрты - девять метров. Она оборудована всем необходимым для комфортного проживания и обладает множеством уникальных конструктивных особенностей. "Юрты - это красивые, уютные и функциональные дома. Получилось настоящее сокровище архитектурного дизайна", - подчеркивают авторы видео.

В России запретили курить на балконах. Согласно новым Правилам противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем. Согласно пункту 436 противопожарных правил, открытым огнем являются, в том числе, горящая спичка и сигарета. Кроме того, согласно поправкам в документе, теперь в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.

Подготовил Владимир Демидов

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