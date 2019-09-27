Они понравились друг другу - Лукашенко о встрече Трампа с Зеленским

Это было знакомство двух президентов с глазу на глаз.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями украинских средств массовой информации. Во время беседы была затронута тема прошедшей накануне встречи в Нью-Йорке президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает Zakon.kz.

- Вы говорите: ООН, горячий день… Обычный день. Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим. Притом хорошо, красиво сделали, - сказал президент.

Встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом он оценил как приличную, разумную, красивую.

- Все было красиво. Но таких горячих точек с вашей подачи в ООН бывают десятки, только меньше обращает кто-то внимания. Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, конспирология какая-то появилась. Вот это привлекло определенное внимание. А вообще это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу. Можно сказать, что этот горячий день был нормальным для американо-украинских отношений, - добавил Александр Лукашенко.

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