Аскар Мамин провел личный прием граждан в общественной приемной партии "Nur Otan"

По каждому рассмотренному обращению премьер-министр РК дал конкретные поручения руководству акиматов, а также министерств и ведомств.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел личный прием граждан в Республиканской общественной приемной партии "Nur Otan", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Мероприятие проводилось в рамках установки по повышению эффективности инструментов "обратной связи" с населением, данной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на Политсовете партии "Nur Otan", а также задачи по формированию "слышащего государства", поставленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

Жители различных регионов страны обратились в "Nur Otan" с проблемами, касающимися обеспечения электричества, водоснабжения, развития инфраструктуры и других вопросов.

Кумысшан Мифтахова от имени свыше 14 тыс. жителей п. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области подняла вопрос обеспечения электричеством указанного населенного пункта – в поселке работает только 10 трансформаторных подстанций, из-за чего возникают проблемы с энергообеспечением.

Аскар Мамин поручил Министерству энергетики и акимату Акмолинской области в кратчайшие сроки проработать вопрос передачи всех объектов электроснабжения на баланс АРЭК с последующим обеспечением бесперебойного электроснабжения, а также предусмотреть снижение разницы в тарифе.

Житель Карасайского района Алматинской области Базаркелды Анисов обратился в приемную с просьбой о строительстве моста на железнодорожном переходе "Аксенгир-Шамалган".

- Мост и пешеходный переход будут построены и введены в эксплуатацию до конца 2020 года, — сказал Аскар Мамин.

Премьер-Министр дал конкретные поручения Министерству индустрии и инфраструктурного развития и акимату Алматинской области. Кроме того, местным властям поручено решить текущие вопросы, связанные с повседневным и безопасным пересечением железной дороги жителями и автотранспортными средствами.

От имени 330 тыс. жителей Енбекшиказахского района Алматинской области в приемную партии с просьбой решить проблему отсутствия централизованного водоснабжения в 11 поселках района обратился Асыл Байтулаков.

Глава Правительства сообщил, что к настоящему времени разработан проект строительства группового водовода стоимостью 4,5 млрд тг, который позволит до конца следующего года решить имеющуюся проблему с водообеспечением района.

Предприниматель Утемис Жумагалиев из Атырау поставил вопрос о снижении стоимости авиабилетов по маршруту "Атырау-Нур-Султан".

Аскар Мамин ответил, что в рамках исполнения поручения Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева для усиления конкуренции и снижения стоимости авиабилетов создана авиакомпания "FlyArystan", которая с мая 2020 года начнет выполнение авиарейсов в Атырау. При этом авиабилеты будут реализовываться по минимальным тарифам (5-10 тыс. тг) при их заблаговременной покупке. Кроме того, для улучшения транспортного сообщения будут реконструированы автодороги "Атырау-Актобе" и "Атырау-Астрахань".

В общественную приемную партии "Nur Otan" от имени более 3400 жителей 195-го квартала (Бадам) города Шымкент обратилась школьный учитель Гулназ Абдирова. По ее словам, в районе постоянно происходят перебои с подачей электричества.

Премьер-Министр ответил, что для электроснабжения 828 домов 195-го квартала Шымкента выделено 244 млн тг. Завершение работ предусмотрено в декабре этого года. Строительство водопроводных и газовых сетей запланировано в следующем году.

По каждому рассмотренному обращению Аскар Мамин дал конкретные поручения руководству акиматов, а также министерств и ведомств, заверив обратившихся граждан, что решение поднятых проблем будет взято на его личный контроль.

В дальнейшем в целях оперативного реагирования на обращения граждан Премьер-Министр РК поручил членам Правительства проводить регулярные встречи с населением в общественных приемных партии "Nur Otan".

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