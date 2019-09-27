В Cенате раскритиковали частые поправки в законы со стороны разработчиков

Ссылаясь на срочность тех или иных поправок, госорганы используют самые фантастические приемы, чтобы они быстрее вошли в законопроект.

На парламентских слушаниях в Сенате Парламента РК по вопросам дальнейшего совершенствования законотворческого процесса депутат Владимир Волков озвучил основные нарекания в отношении разрабатываемых и подготавливаемых правительством законопроектов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Хаотичные поправки по ужесточению, а затем либерализации правоотношений привели к тому, что, к примеру, в принятых кодексах только в 2014 году вносятся поправки в среднем один раз в два-три месяца. А в Кодекс об административных правонарушениях с момента принятия внесены поправки 107 законами РК. Следует отметить, что такой подход приводит к нестабильности специальных и отраслевых законов и законодательства в целом. Отмечаем также низкое качество планирования законотворческой деятельности. Только в план законопроектных работ правительства на 2019 год поправки вносились 7 раз, - сказал он.

По его словам, не соблюдаются сроки внесения законопроектов в парламент.

- Все чаще имеют место случаи внесения законопроектов на рассмотрение в последние месяцы календарного года или, как правило, перед окончанием сессии. Уполномоченные органы, ссылаясь на срочность тех или иных поправок, используют самые фантастические приемы только лишь для того, чтобы они побыстрее вошли в законопроект и даже не важно в какой. В этом контексте хотелось бы подчеркнуть, что вопросы приоритетности рассмотрения законопроектов законодательно урегулированы, в том числе в Конституции и правительству необходимо придерживаться этих правил. Исключением могут быть только законодательное закрепление поручений, вытекающих из посланий главы государства, - подчеркнул Волков.

Также сенатор отметил, что зачастую подготовка законопроектов диктуется достижением сиюминутной выгоды.

- Отсюда нередко приходится сталкиваться с отсутствием четкого механизма реализаций, содержащихся в законах правовых норм, нередко и их финансовой поддержки. Имеют место случаи непоследовательности в действиях разработчиков, когда вновь принятый закон через короткое время проявляет отсутствие жизнеспособности, требует корректировки, а то и отмены основных положений. (…) Известная мудрость гласит: мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества, - пояснил парламентарий.

По его словам, практически все законопроекты, поступившие из правительства, подвергаются в парламенте в целом существенному изменению.

- Проект закона по вопросам оказания госуслуг содержал 4 поправки при внесении в Мажилис. В сенат поступил законопроект с 390 позициями. Возникают вопросы к юридическим службам госорганов и канцелярии премьер-министра. (…) Законодательное введение новых обязанностей при слабой разъяснительной работе нередко вызывает возмущение граждан. Например, запрет на перевозку детей при отсутствии специального детского удерживающего устройства, обязательная регистрация по месту жительства вызвали серьезный общественный резонанс. Как правило, всякая подобная новая обязанность сопровождается установлением ответственности и сразу же вступлением в законную силу. Предлагается, увеличить сроки введения в действие ответственность за новые обязанности граждан, в течение которых госорганы должны провести разъяснительную работу в СМИ и соцсетях, а граждане смогут подготовиться к новым правовым реалиям, - заключил Волков.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!