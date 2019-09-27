Отечественные печатные СМИ предлагают стимулировать нулевым НДС

Нулевая ставка будет предоставляться с обязательным условием наличия онлайн версии.

Для стимулирования отечественных газет и журналов предлагается стимулировать нулевым НДС, сообщила на заседании общественного совета в сфере информации и общественного развития директор департамента государственной политики в области СМИ Бахнияз Карашина, передает корреспондент Zakon.kz.

- Поправки в Налоговый кодекс предусматривают НДС по нулевой ставке для печатных изданий, и рассчитаны на 10-летний период со сроком введения в действие с 2021 года. В целях стимулирования развития печатных СМИ и продвижения контента в сети интернет нулевая ставка будет предоставляться с обязательным условием наличия онлайн версии, - сказала Карашина.

По ее словам, эта норма предоставляет собой дополнительный источник для развития контента отечественных печатных изданий и даст массовый старт перехода СМИ на цифровой формат.

- Поправки в закон о СМИ предусматривают выведение регионального государственного информационного заказа из системы госзакупок, формирование единых правил и методик размещения госинформзаказа на республиканском и региональном уровнях, - пояснила глава департамента.

Она добавила, что законодательно будет закреплен статус и полномочия республиканской и региональной комиссии по формированию госинформполитики.

- В рамках поправок в закон о доступе к информации предлагается ввести ряд новых понятий, как "интернет портал открытого диалога", "слышащее государство" и "общественный интерес". Также в законопроекте предусматриваются поправки, связанные с обеспечением доступа к информации для лиц с ограниченными возможностями, - рассказала Карашина.

Всего, по ее словам, в рамках законопроекта предполагается введение пяти ключевых норм: налоговые льготы для печатных СМИ, формирование единой системы государственной информационной политики, снятие запрета на рекламу товарного знака или пива и вина в отечественных СМИ, установление компетенции уполномоченного органа на определения языка вещания телерадиоканалов с государственным участием, а также совершенствование законодательства о доступе к информации.

- В настоящее время законопроект размещен для обсуждения. Сейчас мы запустили по госорганам, есть некоторые нюансы. Так как мы вносим изменения в Налоговый кодекс, это требует решения республиканской бюджетной комиссии. Поэтому после того, как пройдут все процедуры, внесение в Мажилис запланировано на конец этого года - начало следующего. Все зависит от того, как скоро мы пройдем МВК, - заключила Бахнияз Карашина.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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