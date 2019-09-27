К 16 годам лишения свободы приговорили педофила в ЗКО

При этом мужчина смог избежать химической кастрации, так как сексуальных предпочтений в отношении подсудимого эксперты у него не выявили.

Мужчина больше года совершал насильственные действия над тремя малолетними девочками в одном из поселков в Жанибекском районе. Двое из них – его родные племянницы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Sotreport.kz.

О том, какая страшная беда происходит с девочками, случайно узнала мама одной из них.

— В тот день мы с моей девятилетней дочкой пошли в больницу проведать мою маму. Она накануне заболела, и врачи рекомендовали ей стационарное лечение. По дороге дочка попросила меня зайти за ее подружкой, которая живет по соседству с нами. Встретившись, девочки пошли впереди меня, а я потихоньку за ними. Сначала они громко разговаривали, а потом голоса стихли, они часто стали оборачиваться в мою сторону. Но разговаривать не переставали. Именно это меня и насторожило, девчонки явно что-то скрывали, — рассказывала во время судебного процесса Камила, мама пострадавшей девочки (имена пострадавших изменены – прим. автора).

Брат Камилы, 40-летний Виктор, освободился из мест заключения в конце января прошлого года. Он отбывал наказание почти 13 лет сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Мужчина приехал в дом родителей, жил вместе с отцом, матерью и 13-летней племянницей Раминой.

Рамина жила с бабушкой и дедушкой после развода своих родителей. У них давно уже были свои семьи, для девочки семьей стали бабушка с дедушкой. Отец Рамины почти не бывал в доме родителей. Он жил на зимовке вместе с новой семьей, там же занимался хозяйством и работал пастухом.

— Когда я поняла, что девочки что-то тайком от меня обсуждают, я подошла к ним ближе и услышала, они часто повторяют имя моего брата. Но почему шепотом? Я стала расспрашивать, но девочки замолчали, а потом они начали плакать. То, что я услышала от них, привело меня в шок.

Камила пообещала и дочке Лейле, и ее подружке, что никому не расскажет о том, что услышала. Только после этого девочки, заведя ее в какой-то закуток, по очереди на ухо смогли рассказать, что с ними произошло, — продолжала свой рассказ Камила.

Камила, по ее словам, не помнит, как дошла в больницу к матери, что ей говорила. В висках постоянно звучал голос Лейлы и имя брата, ее родного брата. Немного придя в себя, Камила рассказала о случившемся больной матери. "Я понимала, что маме будет тяжело это услышать, но иначе не могла".

— Мать молчала какое-то время, а потом заплакала, и все повторяла: "Я же его родила, я же его родила…".

Расспрашивая дочку и ее подружку о подробностях, Камила выяснила, что брат, угрожая, что зарежет, раздевал, трогал не только ее дочь, но и ее подружку, и старшую племянницу.

Камила и ее мать молчали десять дней.

По словам Камилы, она не могла ни спать, ни есть, ни пить. Она искала выход, но не знала, что делать.

Не выдержав, Камила пошла к своей бывшей невестке, маме старшей племянницы, и рассказала обо всем, что происходило в семье на протяжении года.

Из материалов уголовного дела стало известно, что всего в отношении малолетних подсудимый совершил шесть эпизодов насильственных сексуальных действий.

Впервые он заставил раздеться девятилетнюю дочку родной сестры в феврале прошлого года. Это случилось, когда он пришел в гости к Камиле, и, отправив ее в магазин, воспользовался моментом. Потом в июне снова принуждал девочку под угрозами. Чуть позже то же самое он сделал с подружкой Лейлы. В начале августа прошлого года Виктор проявил болезненный интерес к племяннице, с которой проживал в одном доме. Ее он не трогал до октября, затем снова совершил насильственные действия. В начале января этого года 13-летняя девочка повторно испытала этот ужас.

Девочки рассказали Камиле, что хотели убежать куда-нибудь из дома, из поселка…

Узнав от своей бывшей золовки, что случилось с ее дочерью, мать 13-летней Рамины пошла в полицию.

Рамина рассказывала, как просила дядю не трогать ее, что плакала и умоляла. Обещала сделать все, что он хочет, только чтобы он к ней не прикасался. Но он ее не слушал, только повторял, что зарежет, если она расскажет кому-нибудь. Показывал ей нож. И если она не хотела делать то, что он просит, то приставлял нож к горлу.

В тот же день Виктора арестовали. Началось следствие, ему назначили судебную экспертизу. В заключении экспертизы специалисты пришли к выводу, что сексуальных предпочтений в отношении малолетних, несовершеннолетних у мужчины не выявлено. В связи с этим дополнительное наказание в виде кастрации к подсудимому не было применено.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Уголовное дело (о насильственных действиях в отношении трех малолетних) рассматривал Бакыт Ермаханов, судья специализированного межрайонного уголовного суда по ЗКО.

Подсудимый признал свою вину полностью по всем эпизодам предъявленных ему обвинений, кроме второго.

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности (особый режим – прим. автора) в Караганде, а также принудительное лечение от алкоголизма и пожизненный запрет на педагогическую деятельность, и работу, связанную с несовершеннолетними.

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