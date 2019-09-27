Моцарт на кобызе и креативный подход: как прошел фестиваль "Әуен fest"

В составе строго жюри – мэтры классического музыкального искусства Казахстана.

На завершившийся в Алматы фестиваль камерной музыки "Әуен fest" приехали музыканты со всего Казахстана. Несмотря на то, что искушенную алматинскую публику сложно чем-то удивить, исполнителям камерной музыки удалось это сделать, передает Zakon.kz.

Фестиваль показал, что вопреки слухам и домыслам в регионах Казахстана музыкальная жизнь не останавливается, а исполнители не устают придумывать новые и новые подходы к исполнению классической камерной музыки.

Квартет из Атырау, например, виртуозно исполняет "Дивертисмент" Моцарта на кобызах, в составе ансамбля из Кокшетау европейские духовые и струнные инструменты сочетаются с казахскими, музыканты нашли баланс и это всегда на ура воспринимается публикой.

Столичный ансамбль "Anima Di Barocco" специально для выступления раздобыл старинные костюмы эпохи барокко под стать произведениям, которые они играли. Как рассказала альтистка ансамбля Анастасия Мартынова, свое платье она стилизовала под барокко лично, всю ночь проведя с иголкой и ниткой в руках, приближая дизайн современного платья к эпохе барокко.

В составе строго жюри – мэтры классического музыкального искусства Казахстана: композитор, лауреат Госпремии РК Балнур Кыдырбек, почетный работник образования РК, скрипач Александр Игнатенко, доцент КНК им. Курмангазы, альтистка Айжан Бекенова, лауреат международных конкурсов, преподаватель РССМШИ им. Куляш Байсеитовой, виолончелист Заур Сапараев.

Председателем жюри стал идейный вдохновитель фестиваля, народный артист Казахстана, член союза композиторов РК, скрипач Мурат Серкебаев. Он отметил, что фестиваль организовали с целью пригласить из всех областей Казахстана исполнителей, не забывающих камерную музыку.

- Два дня мы прослушивали камерные ансамбли, трио, дуэты, квинтеты, сексететы, по мнению нашего уважаемого жюри уровень был очень хороший. Мы сегодня присудили не только места. Но и номинации, чтобы поддержать каждый ансамбль, приехавший в Алматы. Я желаю всем участникам фестивалям, музыкантам, трудящимся на благо нашей музыкальной культуры Казахстана во всех регионах страны, творческого вдохновения и успехов. Участники параллельно работают в музыкальных коллективах, преподают, но находят время заниматься камерно-инструментальной музыкой. Это очень здорово, - сказал Мурат Серкебаев.

Участниками фестиваля стали талантливые музыканты из восьми регионов Казахстана. Также большой концерт подарил Концертный оркестр акима Алматы под управлением Маэстро Серкебаева совместно с приглашенными солистам скрипачкой Жамилей Серкебаевой, солистами ГАТОБ имени Абая Олегом Татамировым, Жамилей Баспаковой, Дамиром Садуахасовым и Еленой Никоновой.

- Я была на первом и на втором туре, от начала до конца слушала всех внимательно. На первом туре все выкладывались, порадовали. Второй тур показал индивидуальность каждого ансамбля, участники раскрылись еще больше, - отметила Жамиля Серкебаева.

Фестиваль "Әуен Fest" прошел при поддержке акимата Алматы, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, Республиканский фестиваль-конкурс "Әуен Fest" проводится с целью популяризации камерной классической музыки среди казахстанцев и приобщения молодой аудитории к данному искусству.

Полный список победителей и призеров выглядит так:

"За оригинальность исполнительского состава" - ансамбль Акмолинской областной филармонии имени У.Ыбрая под руководством Рината Закирова (Кокшетау);

"За волю к победе" - струнный квартет из Шымкента под руководством Бахтияра Гапурова;

"За инновационную подачу классического произведения" - струнный квартет из Атырау под руководством Гульмиры Куанышбаевой;

"За творческий поиск" - Петропавловск, квартет "Бальканто", художественный руководитель - Артем Кислощей;

Приз от фонда "Арт-Мирай" - Петропавловск, квартет "Бальканто", художественный руководитель - Артем Кислощей;

Приз зрительских симпатий - квинтет из Актобе под руководством Алины Али;

Приз "Надежда" - камерный ансамбль из Алматы под руководством Александра Романенко;

"За стремление к творческим вершинам" - камерный ансамбль "Орда" из Кызылорды под руководством Айнаш Рсдаулетова;

Специальный приз от жюри - струнный дуэт из Кызылорды под руководством Анар Жанбырбаевой

III место - Алматы, квартет "Тенгри", художественный руководитель - Андрей Чжун;

III место - Кызылорда, струнный квартет, художественный руководитель - Анар Жанбырбаева;

II место - Нур-Султан, ансамбль старинной музыки "Anima Di Barocco", художественный руководитель - Батыржан Смаков;

II место - Уральск, камерный ансамбль "Классика", художественный руководитель - Владимир Баяндин;

I место - Алматы, трио КНК им. Курмангазы, художественный руководитель - Сауле Медеубаева.

Подготовил Альберт Ахметов

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