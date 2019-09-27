Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Заморозки и снег ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов.

Фото : pixabay.com27 сентября 2019, 13:28

Заморозки и снег ожидаются в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области 29 сентября местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью 30 сентября, 1-2 октября ожидается понижение температуры до 3-8 мороза. Вероятность шторма 90-95 %

29 сентября в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 30 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег).

Ночью 29-30 сентября, 1 октября в Актюбинской, Костанайской областях, 30 сентября, 1-2 октября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 1-3 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается понижение температуры до 3-8 мороза.

Ночью 30 сентября, 1-2 октября в Кызылординской области местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90-95%.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты