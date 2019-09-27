Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов.

Заморозки и снег ожидаются в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области 29 сентября местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью 30 сентября, 1-2 октября ожидается понижение температуры до 3-8 мороза. Вероятность шторма 90-95 %

29 сентября в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 30 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег).

Ночью 29-30 сентября, 1 октября в Актюбинской, Костанайской областях, 30 сентября, 1-2 октября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 1-3 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается понижение температуры до 3-8 мороза.

Ночью 30 сентября, 1-2 октября в Кызылординской области местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90-95%.

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