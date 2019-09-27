Кайрат Абишев назначен акимом Аркалыка
Новый аким был представлен местному активу акимом области Архимедом Мухамбетовым.
Фото : Алау27 сентября 2019, 13:31
В Аркалыке новый аким, передает Zakon.kz со ссылкой на Алау.
Им стал 50-летний Кайрат Абишев, занимавший ранее пост акима Узункольского района.
Новый аким был представлен местному активу акимом области Архимедом Мухамбетовым. Кандидатура Кайрата Абишева была согласована с депутатами гормаслихата.
Кайрат Абишев родился в 1969 году. Окончил Костанайский сельскохозяйственный институт, Алматинскую академию экономики и статистики.
Трудовой стаж:
· Агроном бригады
· Заместитель акима Аулиекольского района;
· Заместитель акима Аркалык;
· Аким Узункольского района Костанайской области (с 25.10.2017).
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