Замакима Алматинской области при задержании мог получить травмы

В социальных сетях рассылается некое постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Первый заместитель главы Антикоррупционной службы Олжас Бектенов заявил о том, что заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров действительно задержан, передает Zakon.kz.

В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания, рассматривается вопрос о конкретной квалификации его деяний, по какой статье Уголовного кодекса он будет обвинен и какая к нему будет применена мера пресечения.

При неизвестных пока обстоятельствах задержания Манзоров мог получить травмы. В социальных сетях рассылается некое постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. В частности, там ставят следующие вопросы:

- какие телесные повреждения есть у Манзорова Б.С.;

- давность причинения телесных повреждений;

- чем они были причинены;

- каков механизм возникновения телесных повреждений;

- какова тяжесть вреда здоровью причинена Манзорову Б.С.

Проведение экспертизы поручено филиалу РГКП "ЦСЭ МЮ РК" ИСЭ по Алматы.

Редакция обратилась с официальным запросом в Антикоррупционную службу.

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