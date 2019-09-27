Насколько Алматы готов к отопительному сезону

По словам главы Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы, готовность энергокомплекса к отопительному сезону составила 100%.

Руководитель городского Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Асет Масабаев рассказал о готовности энергокомплекса города к предстоящему отопительному сезону, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Алматы.

По его словам, подготовка городского хозяйства Алматы к предстоящему отопительному сезону ведется согласно графику. Текущие расходы на ремонтные работы всего энергокомплекса города составили порядка 20 млрд тенге.

Общая готовность энергокомплекса к отопительному сезону по состоянию на 27 сентября текущего года составила 100%.

Сюда входят тепловые сети (1 222 км), электрические сети (7642 км.), газовые сети (5095 км), сети водоснабжения ГКП "Алматы Су" (3183 км), автономные котельные объектов образования и здравоохранения (50 объектов и 16 объектов соответственно), котельные ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" (АТКЭ) – (79 единиц).

Запас топлива автономных котельных образования, здравоохранения и АТКЭ также составляет 100%. Готовность оборудования АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС) также составляет 100%, а нормативный запас топлива источников АлЭС – 123%.

На 100% готовы к предстоящему отопительному сезону объекты образования (444), здравохранения (78), многоквартирные жилые дома (7 717).

По обеспечению углем населения было озвучено, что запланированный запас всех 9 баз на 2019 год составляет 245 тыс. тонн. По состоянию на 25 сентября 2019 года фактический запас на базах – 17,5 тыс. тонн. При этом среднее годовое потребление угля в городе 50 тыс. тонн. Остальной объем – 195 тыс. тонн, то есть 80% от общего обьема, реализуется в Алматинскую область (Илийский, Карасайский, Енбекшиказахский районы).

Также на брифинге была озвучена информация о дебиторской задолженности.

На 25 сентября текущего года дебиторская задолженность за коммунальные услуги составила 2,6 млрд тенге. В том числе 1,75 млрд тенге (67%) - задолженность за тепло и горячую воду, 226 млн тенге (9%) – за холодную воду и канализацию, 446 млн тенге (18%) – за электричество и 170 млн тенге (7%) – за газ.

С начало года частным судебным исполнителям передано 4,8 тыс. судебных решений на общую сумму 1 164 млн тенге. Из них удовлетворено 1,2 тыс. исков на 137 млн тенге.

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