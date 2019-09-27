Не засыпал за рулем. Озвучена новая версия гибели Виктора Цоя

Уснувший за рулем человек теряет контроль над автомобилем, из-за чего тот куда-то сворачивает и движется в направлении, заданном этим случайным поворотом.

Спустя 29 лет эксперты восстановили схему смертельного ДТП и нашли нестыковки, передает Zakon.kz со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Каких только версий гибели музыканта не выдвигалось за 29 лет, прошедших с момента злосчастной аварии. 15 августа 1990 года в нескольких километрах от Риги "Москвич" Виктора Цоя на скорости 130 км/ч вылетел на встречную полосу и врезался в автобус "Икарус" - легендарный рокер погиб мгновенно. Согласно официальной версии, лидер "Кино" заснул за рулем (следов алкоголя в крови Цоя не обнаружили), но после трагедии много говорили о самоубийстве и даже причастности спецслужб.

И вот - очередное расследование. На днях судебный эксперт и руководитель петербургского Центра независимых экспертиз "Аргумент" Наталья Потлачук изучила материалы дела и восстановила схему рокового ДТП. Специалист уверена, что смерть музыканта не могла наступить из-за сна.

- Уснувший за рулем человек теряет контроль над автомобилем, из-за чего тот куда-то сворачивает и движется в направлении, заданном этим случайным поворотом, - пояснила Потлачук изданию "Фонтанка". - Если предположить, что Цой свернул на обочину случайно, уснув и потеряв контроль за машиной, он должен был продолжить движение по направлению. В этом случае его "Москвич" оказался бы в поле, а не на проезжей части на пути следования "Икаруса". Когда человек сворачивает на такую узкую обочину и 35 метров едет по ней, не столкнувшись ни с одним из расположенных там препятствий, а потом уходит обратно на проезжую часть, увидев перед собой дерево с кустом, оснований предполагать, будто он делает это в бессознательном состоянии, нет.

О результатах этого исследования отец музыканта, 81-летний Роберт Цой узнал от "Комсомолки":

- Да я сразу говорил, что сын не спал за рулем! - заявил kp.ru Роберт Максимович. - Еще 29 лет назад я на этом настаивал. Ну сами подумайте: от места, где он рыбачил, до места трагедии ехать всего 15 минут, расстояние маленькое. Человек может заснуть только в долгой дороге и при сильной усталости. А это даже не раннее утро было. Я 29 лет назад сказал - а какие-то идиоты сейчас это повторили! Сколько уже этих расследований провели, не счесть. Но к чему в этом ковыряться? У меня давно уже своя версия, я ее снова повторять не собираюсь.

В своих интервью Роберт Цой не раз с горечью говорил - он считает себя виновным в гибели сына: не научил его ездить как следует. Виктор был неопытным водителем, вот и не справился с управлением на крутом вираже.

- К машинам Витя был равнодушен, - рассказывал его отец. - За рулем сидел от силы пару лет, быстро уставал, отвлекался от дороги, голова всегда была занята новыми песнями... Завзятый автомобилист, я несколько раз пытался научить его водить, но дело шло со скрипом. До сих пор считаю, что единственная моя вина - в том, что не проявил должного упрямства.

15 августа 1990 г. ушел из жизни один из самых популярных отечественных рок-музыкантов, человек-легенда Виктор Цой. С момента его смерти прошло 29 лет, но количество поклонников его творчества продолжает расти, так же, как и число попыток разгадать тайну его трагической гибели. Официальная версия – ДТП, которое произошло из-за того, что Цой заснул за рулем, – многих не убедила.

Рано утром музыкант отправился на рыбалку к лесному озеру, на обратном пути его "Москвич" столкнулся со встречным автобусом. ДТП случилось на шоссе Слока-Талсы. В "Икарусе", к счастью, не было пассажиров. Автобус упал в реку, водитель не пострадал. "Москвич" отбросило на 20 метров, сиденья были сбиты, машина не подлежала восстановлению.

Мать Виктора Цоя выдвигает свою версию: "Говорят, что он заснул за рулем. Это все чушь. Середина дня, не такой длинный путь, чтобы заснуть. Просто музыкантам нельзя садиться за руль. Он в то время работал над своим последним альбомом и вполне мог прокручивать в голове разные варианты. Музыка отвлекла внимание, и он перестал контролировать дорогу".

Многие музыканты потом специально ездили в Латвию, пробовали повторить трагический маршрут Цоя, но приходили к выводу, что нет резона сомневаться в официальной версии катастрофы. Сыграло роль и то обстоятельство, что водительский стаж у Вити был небольшой, и в то утро его вынесло на встречную полосу, – утверждает экс-участник группы "Кино" Алексей Рыбин.

В момент гибели Виктору Цою было всего 28 лет.

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