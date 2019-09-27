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Высказывания Андрея Малахова обеспокоили власти Кыргызстана

Поводом для этого стала передача "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

Фото : рамблер27 сентября 2019, 14:08

Внешнеполитическое ведомство Кыргызстана выразило озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики. Об этом говорится в распространенном в пятницу киргизским МИД сообщении, пишет ТАСС.

- В МИД республики 26 сентября 2019 года был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике, - говорится в сообщении. Поводом для этого стала передача "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

- В ходе встречи представитель МИД отметил ситуацию вокруг высказываний известного российского телеведущего в эфире телепередачи "Прямой эфир с Андреем Малаховым" от 24 сентября 2019 года относительно ДТП с участием гражданина Кыргызской Республики Исламбека Акбарова, - отмечает ведомство.

Кыргызская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

- Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.

23-летний уроженец Кыргызстана Исламбек Акбаров в июле попал в страшное ДТП в Москве, где он работал таксистом. На Фрунзенской набережной Исламбек пересек двойную сплошную, в тот момент на большой скорости в него врезался мотоциклист Александр Маругов - сын "колбасного короля" Владимира Маругова.

Во время эфира от 24 сентября Малахов сделал предположение, что Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить ДТП - то есть, обвинил кыргызстанца в заказном убийстве.

Телеведущий предположил, что "23-летнему сопляку" за заказное убийство могли заплатить $100 тысяч и осчастливить всю его семью, весь аул и всех родственников.


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