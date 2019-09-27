1406 - вопросы и ответы по медстрахованию

Получить ответы на все вопросы по медстрахованию можно позвонив в контакт-центр 1406.

Казахстанцы являются потребителями медицинских услуг и имеют право обратиться с жалобами и предложениями, сообщить о нарушениях их прав и других фактах посредством любого канала коммуникаций, передает Zakon.kz.

Один из способов заявить о нарушении прав пациента - позвонить в контакт-центр по номеру 1406 и задать все интересующие вопросы, оставить обращения и жалобы.

Все обращения регистрируются и будут рассмотрены в обязательном порядке. При необходимости, эксперты выедут на место, в медицинскую организацию для полного разбирательства в сложившейся ситуации, указанной в обращении и для оценки качества оказанных медицинских услуг. В случае, если подтвердится факт нарушения условий договора закупа медицинских услуг со стороны больницы или клиники, то на медорганизацию будут наложены штрафные санкции в соответствии с правилами оплаты договорных обязательств с фондом медстрахования.

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