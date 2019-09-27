Замначальника областного ДУИС умер при неизвестных обстоятельствах в Нур-Султане

Обстоятельства произошедшего не раскрывают.

Заместитель начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области скончался в командировке, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе КУИС МВД РК.

- 26 сентября т.г. заместитель начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области скончался, находясь в рабочей командировке в Нур-Султане. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы. Остальные сведения в интересах следствия не разглашаются, - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ДП Нур-Султана по данному факту не стали давать комментарий.

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