Замначальника областного ДУИС умер при неизвестных обстоятельствах в Нур-Султане
Обстоятельства произошедшего не раскрывают.
Фото : Inbusiness.kz27 сентября 2019, 14:33
Заместитель начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области скончался в командировке, передает Zakon.kz.
Информацию подтвердили в пресс-службе КУИС МВД РК.
- 26 сентября т.г. заместитель начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области скончался, находясь в рабочей командировке в Нур-Султане. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы. Остальные сведения в интересах следствия не разглашаются, - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе ДП Нур-Султана по данному факту не стали давать комментарий.
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