Студенческие общежития Мангистауской области под контролем специальной мониторинговой группы

Был проведен мониторинг по обеспечению прозрачности процедуры размещения в студенческих общежитиях, а также предотвращению проживания в них посторонних лиц.

Департаментом по Мангистауской области с участием членов специальной мониторинговой группы и представителями молодежного крыла "Жас отан", СМИ проведен мониторинг по обеспечению прозрачности процедуры размещения в студенческих общежитиях высших, технических и профессиональных учебных заведений области, а также предотвращению проживания в них посторонних лиц. Об этом на брифинге, прошедшем на площадке Региональной Службы Коммуникации заявила главный специалист Управления профилактики и добропорядочности Каншайым Куспанова, сообщает Zakon.kz

- В области расположены 7 студенческих общежитий, из них 3 - Каспийского университета технологии и инжиниринга им.Ш. Есенова, 3- технических и профессиональных учебных заведений и один частный, - сказала Каншайым Куспанова.

В ходе мониторинга установлено, что студенческое общежитие №5 Мангистауского политехнического колледжа им.Х. Узбеккалиева закрыто на капитальный ремонт на основании протокольного решения заместителя акима Мангистауской области Р.К.Сакеева от 24 апреля 2019 года.

Однако, вопросы подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт студенческого общежития, выделение средств до сегодняшнего дня не решены, тем самым протокольное решение в этой части остается без исполнения.

На сегодняшний день студенты данного колледжа и 168 студентов колледжей города Актау проживают в общежитии ИП "Гусейнова" оплачивая в 3 раза дороже (8000 тенге).

При наблюдении за студенческими общежитиями №1, №2, №3 Каспийского университета технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова установлено, что в общежитии №2, в 66 из 112 комнат, где проживают студенты, не соблюдаются требования относительно наличия 6 кв.м. на 1 человека. В одном из помещений, площадью 14 кв.м., проживает 3 человека.

В общежитии №3 соблюдены условия, но в столовой, организованной университетом, нет кассового аппарата.

Стоит отметить, что отсутствие приборов учета, кассовых аппаратов является проявлением коррупционных рисков.

- По выявленным нарушениям в ходе проведенного мониторинга в акимат области были направлены предложения, ожидаем принятия соответствующих мер,- рассказала главный специалист.

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