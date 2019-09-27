Эксперты МОК и WADA провели в Казахстане мастер-классы по спортивной медицине

Всемирная академия бокса не в первый раз принимает зарубежных медиков мирового уровня

На базе Всемирной академии бокса и медицинского центра PROSPORT состоялась международная медицинская научно-практическая конференция "Мультидисциплинарный подход к медицинскому обеспечению в системе подготовки спортсменов высокого класса", передает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

Столь масштабное для спортивной медицины событие в Казахстане прошло впервые. Организатором конференции выступил Национальный Олимпийский комитет при поддержке программы "Олимпийская солидарность". Конференция была приурочена к открытию ультрасовременного спортивного центра PROSPORT, в котором приняли участие президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, вице-президент НОК Казахстана Данияр Абулгазин, вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Ельдос Рамазанов. Новейшее техническое оснащение и широкий спектр услуг позволяет оказывать качественные диагностические, медицинские и реабилитационные услуги мирового класса как спортсменам-олимпийцам, так и людям, которые ведут активный образ жизни.

- Как вы знаете, недавно состоялась генеральная Ассамблея НОК, в рамках которой переизбрали Тимура Аскаровича Кулибаева президентом структуры. Впервые его выбрали главой в 2015 году, и с самого начала он поставил задачу по совершенствованию медицинского обеспечения наших спортсменов. В рамках ее реализации были созданы комплексно-научные группы во всех олимпийских видах спорта. Медицинский центр PROSPORT - это наша первая ласточка. Вторая будет в Нур-Султане. Я надеюсь, что через два года мы проведем конференцию еще большим масштабом на базе спортивного центра, который будет построен в нашей столице. В нем обязательно будет место для медицинского центра. На эту конференцию мы пригласили мировых спикеров, чтобы они рассказали нам о главных тенденциях в современной спортивной медицине, пригласили наших коллег, чтобы они поучаствовали в мероприятии. Думаю, этот проект у нас станет ежегодным, традиционным событием, где мы будем докладывать о событиях, которые проходят в НОК или спортивных Федерациях. Давайте вместе сделаем так, чтобы наши спортсмены показывали наилучшие результаты на всех мировых турнирах,- сказал вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Данияр Абулгазин.

С докладами выступили спикеры с мировым именем – представитель Международного Олимпийского Комитета (МОК), заместитель директора департамента реабилитации по клиническим проектам и качеству госпиталя ортопедии и спортивной медицины Aspetara Род Уайтли, председатель экспертной группы Всемирного антидопингового агентства по биологическому паспорту спортсмена, член экспертной группы Всемирного антидопингового агентства доктор Йорк Олаф Шумахер, член медицинской и научной комиссии Международного олимпийского комитета, профессор университета Брайтона Янис Питсиладис, профессор Национального университета физического воспитания и спорта Украины Владимир Платонов и другие.

Конференция прошла в формате докладов и специальных мастер-классов. Для большего охвата вопросов и тем современной спортивной медицины событие состояло из трех секционных заседаний: "Спортивная медицина", "Функциональная диагностика, реабилитация и тренировочный процесс", "Спортивная психология". Дискуссии шли на темы подготовки спортсменов к Олимпийским играм, принципах восстановления в предсоревновательном и соревновательном периодах, современных подходах к комплексному обследованию атлетов.

Представитель МОК Род Уайтли провел мастер-класс, посвящённый реабилитации олимпийцев. Конференцию сопровождала выставка фармацевтической продукции и новых медицинских технологий.

Всемирная академия бокса не в первый раз принимает зарубежных медиков мирового уровня – в 2018 году здесь проходил семинар по вопросам медико-биологического обеспечения, антидопингу и подготовке спортсменов высших достижений. Тогда гостями стали специалисты из Германии, США, Чехии, Венгрии и стран СНГ.

- Я думаю, что подобные конференции бесценны. Очень важно собрать людей со всего мира для обсуждения проблем и развития новых партнерских отношений. Такие мероприятия действительно могут помочь создать такую синергию. Таким образом, мы можем работать вместе и вносить большой вклад в работу на местах. Без подлинного участия промышленности, спонсоров, спортивных федераций и олимпийского движения мы не добьемся необходимого прогресса. Все дело в том, чтобы собрать все эти разные стороны вместе и работать в одном направлении. Что я имею в виду? Это отличные показатели, чистый спорт, инновации, которые могут быть переданы общественности. Мы можем сделать так много, и я надеюсь, что некоторые из этих вещей произойдут здесь, с открытием вашего нового медицинского центра,- озвучил член медицинской и научной комиссии Международного олимпийского комитета, профессор университета Брайтона Янис Питсиладис.

Добавим, что на конференцию зарегистрировались более 200 человек, среди которых спортивные врачи, представители медицинских университетов, Центра спортивной медицины и реабилитации, диспансеров, тренеры, работники антидопинговой сферы.

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