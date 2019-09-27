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Назвалась именем умершего. Медики ищут родных найденной в Алматы бабушки

Женщина поступила с подозрением на инсульт, но при обследовании этот диагноз не подтвердился.

Фото : zakon.kz27 сентября 2019, 15:23

В Алматы скорая помощь с улицы подобрала пожилую женщину, которой стало плохо. Сейчас ищут ее родных, передает Zakon.kz.

Врач невропатолог инсультного центра №1 Найля Буйракулова сообщила, что в их отделение 25 сентября поступила больная, личность которой неизвестна, европейской национальности, возраст около 70 лет.

По словам специалиста, бабушка не в состоянии дать о себе точные данные. Она вступает в речевой контакт, но даже свою фамилию назвать не может, не в состоянии. Она назвалась Щербаковой Любовью Афанасьевной, 5 мая 1951 г.р. Но при проверке по компьютеру выяснилось, что человека с таким именем нет в живых.

Женщина поступила с подозрением на инсульт, но при обследовании этот диагноз не подтвердился. Ей поставили: "прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия, транзиторная ишемическая атака", во время которой бабушку и подобрала скорая помощь.

Медики просят отозваться родных и знакомых пациентки.


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