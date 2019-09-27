Дарига Назарбаева: С аналитикой у нас в стране все плохо

Нужно менять подходы к правовому мониторингу: без этого ничего не будет, без контроля, без обсуждения проблем, которые возникают.

На парламентских слушаниях по вопросам дальнейшего совершенствования законотворческого процесса в Сенате Парламента РК спикер палаты Дарига Назарбаева обратила внимание разработчиков законопроектов на главные недочеты, которые они допускают, передает корреспондент Zakon.kz.

- Проблемы, о которых говорили здесь наши эксперты и коллеги, это проблемы многолетние, они назревали давно. Ни для кого они не являются новостью, все эти вопросы себе задавали и предыдущие поколения депутатов парламента. Поэтому сегодня действительно назрела необходимость концептуального коренного пересмотра подходов к законотворческому процессу, - сказала она.

При этом Назарбаева отметила, что мониторинга за работой тех законов, которые депутаты принимают, нет, и в правительстве это признают.

- Пора уже уходить от формализма. Получается, сегодня у правительства нет действенного инструмента мониторинга законов, которые оно само инициирует, или законов, которые инициируют депутаты парламента. Нет такого инструмента, как мониторинг у парламента. Парламент принимает законы. Но потом мы не знаем судьбу этих законов, мы не имеем права их проследить. Поэтому здесь необходимо коренным образом изменить подходы к правовому мониторингу. Без этого ничего не будет, без контроля, без обсуждения проблем, которые возникают, - полагает руководитель Сената.

Наряду с этим, сегодня вопросы возникают и к правовой экспертизе.

- Сегодня мы видим, что она оставляет желать лучшего. Мы даже не имеем привычки ее читать, потому что пишется под кальку. И самый главный критерий, что за данным законом не последует увеличение расходной части бюджета. Это что, главный критерий? Здесь тоже нужно полностью пересмотреть критерии качества правовой экспертизы, нужно выработать четкий механизм выбора экспертов, а также подумать и об ответственности экспертизы. И это касается не только правовой экспертизы, в целом экспертизы по всех сферах, где она хромает. Не знаем, какого качества дома строятся и так далее. Там тоже экспертиза, которая тоже оплачивается государством, из карманов налогоплательщиков. Ни одна экспертная организация ответственности за свою подпись не несет, - подчеркнула спикер.

Также Назарбаева сообщила, что поддерживает предложение о необходимости укрепления статуса юридических служб по всей вертикали органов госуправления. На ее взгляд, работа там проводится формально. В то же время до сих пор сохраняется проблема в виде слабого финансово-экономического обоснования для принятия законов.

- Мы все с вами с этим сталкиваемся. Когда обсуждаем законопроекты в комитетах, в рабочих группах, всегда задаем вопрос: ребята, а где ваши расчеты? Почему вы считаете, что сегодня этот закон просто жизненно необходим? Покажите нам, как он отразится на жизни людей, улучшить ли он качество жизни или уровень жизни людей. Мы очень редко видим такие расчеты, это большая редкость, когда инициатор закона может нам такую информацию дать. В целом это отражает и в том числе слабую аналитическую работу и в самих центральных госорганах, - отметила она.

Вместе с тем председатель палаты посетовала на отсутствие качественной аналитики в стране.

- С аналитикой у нас в стране все плохо. Как-то к этому, наверное, раньше не было интереса, и не стимулировали ученых, не привлекали их для этой работы, чтобы они изучали во временной перспективе те или иные явления в нашей государственной и общественной жизни, выходили бы уже с видением стратегическим на государственный орган или в парламент. Такой работы тоже нет. Если она и проводится, то это очень фрагментарно. То есть она не поставлена на системную основу. Поэтому и слабость стратегического планирования - проблема, потому что нет аналитической работы, нет науки, которая бы помогала и поддерживает, подпирает и обосновывает необходимость развития в том или ином направлениях. В целом тогда соответственно страдает и стратегическое планирование законотворчества, - указала спикер Сената.

По ее словам, над всем, о чем говорилось на слушаниях, что "работа такая фрагментарная, что нет системности, что в последний момент вносится законопроекты, это все производные этой большой проблемы", следовало бы задуматься.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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