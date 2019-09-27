Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара составил 387,63 тенге (+0,10).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 387,63 тенге (+0,10).

Средневзвешенный курс евро составил 423,58 тенге (-1,62),объем торгов 300 тыс. евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0270 тенге (-0,0030), объем торгов 5 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 387,7-389,1 тенге, евро - 423,9-425,9 тенге, рос.рубля - 6,02-6,07 тенге.

В торгах приняли участие 12 членов KASE.

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