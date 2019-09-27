День туризма: туристический Казахстан в цифрах

Казахстан взял четкий курс на развитие внутреннего туризма и привлечение иностранных туристов.

27 сентября по всему миру празднуется День туризма. Сегодня развитие внутреннего туризма в Казахстане стало одним из главных направлений в развитии страны. Zakon.kz приводит немного цифр о гостях страны, достопримечательностях и достижениях.

Казахстан взял четкий курс на развитие внутреннего туризма и привлечение иностранных туристов. Пока об итогах 2019 года говорить рано, но можно вспомнить о показателях прошлых годов.

2017 год стал одним из самых урожайных, если смотреть с точки зрения пребывания туристов. В большей части это связано с проведением выставки ЭКСПО-2017. За 2017 год Казахстан посетили 7 701 200 туристов.

2018 год был также привлекательным для иностранных гостей. Несмотря на то, что таких масштабных мероприятий не проводилось, рост туристов все равно был. За 2018 год Казахстан посетили почти 8,5 млн человек, этот показатель за год вырос на 10% с лишним процентов.

В 2019 году развитие туризма вышло на новый уровень: теперь государство начало активно сотрудничать с бизнесом в этом направлении. Программа рассчитана на 2019-2025 годы. Уже сегодня казахстанцы могут наблюдать, что многие природные парки, заповедники, которые раньше были в бесхозном состоянии, стали приобретать более цивильный вид. Например, Кольсайские озера: сейчас частная компания занимается облагораживанием территории, следит за чистотой, наличием мусорных баков, туалетов и прочим. По всей республике около знаковых мест строятся визит-центры, в урочище Танбалы тас, музее-заповеднике "Хан ордалы Сарайшык" и т.д.

С лета 2019 года стала развиваться новая веха туризма – всадническая культура. За летний период было проведено три таких экспедиций. Помимо конных, проводятся и международные экспедиции.

Для удобства казахстанцев и туристов создана Сакральная карта Казахстана, которая включает в себя более 600 объектов культурного, исторического и природного наследия.

В целом Казахстан предлагает большой выбор видов туризма: культурно-познавательный, экологический, спортивный, оздоровительный, религиозный, деловой, этно-туризм.

В частности, этно-туризм может в скором будущем стать визитной карточкой страны, так как многих туристов привлекается самобытность казахского народа, его исторические факты, конный спорт, жилье в юртах и национальные блюда.

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