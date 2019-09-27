БРК и Палата Оценщиков "Bagalau Qazaqstan" заключили меморандум о взаимном сотрудничестве

Технологическая сложность, разнообразие инвестиционных направлений и масштабы проектов, финансируемых БРК, требуют привлечения независимого, профессионального экспертного мнения при проведении их оценки.

В рамках подписанного соглашения, представители АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") и СО "Центральное Объединение Оценщиков Казахстана "Bagalau Qazaqstan" намерены сотрудничать сразу по нескольким ключевым направлениям. В первую очередь – обмен опытом и знаниями в соответствующих сферах деятельности, а также оказание информационной, методической и экспертно-технической взаимной помощи, передает Zakon.kz.

Технологическая сложность, разнообразие инвестиционных направлений и масштабы проектов, финансируемых БРК, требуют привлечения независимого, профессионального экспертного мнения при проведении их оценки. В частности, внешняя оценка по проектам необходима на третьем этапе анализа – банковская экспертиза. Учитывая вступление в силу нового Закона "Об оценочной деятельности", и, как следствие, переход оценочной деятельности на саморегулирование, подписание данного меморандума как никогда актуально. Сегодня, являясь своего рода регулятором деятельности оценщиков, Палата Оценщиков "Bagalau Qazaqstan" выступает гарантом высоких стандартов оказываемых услуг членами Палаты заемщикам Банка.

- Считаю такой формат сотрудничества наиболее эффективным. В рамках подписанного сегодня соглашения, Банком планируется прибегать к помощи Экспертного Совета Палаты Оценщиков, особенно в части спорных моментов. Кроме того, нами сейчас рассматривается вопрос о включении сотрудников БРК в состав данного Экспертного Совета. В этой связи, мы очень рады, что цели Банка и Палаты Оценщиков "Bagalau Qazaqstan" совпадают – это, в первую очередь, повышение квалификации оценщиков, удовлетворение профессиональных интересов, содействие в совершенствовании оценочной деятельности и осуществления контроля качества отчетов по оценке, - подчеркнул Управляющий Директор БРК Бахыт Сурапбергенов.

Обмен опытом и знаниями стороны начнут с проведения совместных семинаров и форумов. Более того, теперь наличие двустороннего соглашения позволяет с легкостью обмениваться методическими, экспертными и техническими данными. Оценщики "Bagalau Qazaqstan" и представители БРК приступят к совместной разработке и внедрению стандартов и методик международного уровня, нормативных правовых актов, регулирующих оценочную деятельность. Отметим, сейчас в состав Палаты "Bagalau Qazaqstan" входят 332 оценщика, среди которых есть и представители международных компаний.

- Мы рады укреплению сотрудничества с самым крупным инвестиционным банком страны. На мой взгляд, такого рода тесное взаимодействие поспособствует формированию профессиональной среды оценщиков, - отметил Председатель Правления Палаты Оценщиков "Bagalau Qazaqstan" Ерлан Есжанов.

Напомним, АО "Банк Развития Казахстана" – национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Па­ла­та Оцен­щи­ков "Са­мо­ре­гу­ли­ру­емая ор­га­ни­за­ция "Цент­раль­ное Объединение Оценщи­ков Ка­захс­та­на "Ba­ga­lau Qa­zaqs­tan" создана 12 июня 2018 го­да. Основными ее функциями являются: проведение ква­ли­фи­ка­ци­он­ных эк­за­ме­нов и выдача квалификацион­ных сви­де­тель­ств, а также проведение ат­тес­та­ции для определения уров­ня про­фес­си­ональ­ной под­го­тов­ки оцен­щи­ков, осуществление независи­мой экс­пер­ти­зы отчетов об оцен­ке, содействие чле­нам Па­ла­ты по об­ме­ну опы­та по оце­ноч­ной деятельности.

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