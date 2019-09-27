В Нур-Султане качество питьевой воды изучат дополнительно - Байгабулов

После завершения проверки, начиная от водоисточника, насосной фильтровальной станции и заканчивая распределительной сетью, будет дана оценка качеству водоподготовки в "Астана Су Арнасы".

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал продолжающиеся дискуссии и споры по качеству водопроводной питьевой воды горожан в группах социальной сети Facebook – "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" и "Астана - Что? Где? Когда?", сообщает Zakon.kz.

- В начале недели, расширив географию, специалисты департамента дополнительно отобрали питьевую воду из разных районов столицы для повторных лабораторных исследований. Результаты показали, что вода соответствует санитарно-химическим и микробиологическим нормативам, за исключением органолептического показателя – запаха. Запах в исследуемой воде составил от 3 до 4 баллов, в норме – не более 2 баллов, - сообщил он.

В социальной сети на вопросы о проверке подаваемой воды жителям столицы поясняли о необходимости направления письменной жалобы для проверки объектов по водоподготовке в городе Нур-Султан. Так, согласно Предпринимательскому Кодексу одним из оснований для проведения проверки на подконтрольном объекте является письменное обращение. После обращения начинается процедура организации проверки, т.е. в начале вручается извещение администрации объекта о предстоящей проверке, затем регистрируется акт о назначении проверки в органах прокуратуры, и только после соблюдения этого порядка (занимает 2-3 дня) начинается проверка.

Из многочисленных комментариев (более 700) в социальной сети, только одна жительница столицы обратилась в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города по порталу E-gov с письменной жалобой на качество водопроводной питьевой воды.

- В настоящее время проводятся вышеназванные процедуры по организации проверки на объектах "Астана Су Арнасы". После завершения проверки, начиная от водоисточника, насосной фильтровальной станции и заканчивая распределительной сетью, будет дана оценка качеству водоподготовки в этой организации, - отметил Байгабулов.

По его словам, с прошлой недели никто не обращался в медицинские организации по поводу ухудшения самочувствия из-за питьевой воды, либо аллергических реакций.

- При этом моя семья ежедневно использует горячую и холодную воду из под крана в быту, в том числе для водных процедур, самочувствие отличное, - заключил глава департамента.

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