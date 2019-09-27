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Ученые заявили об опасности чайных пакетиков

От одного чайного пакетика в напитке может оказаться около 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц.

Фото : pixabay.com27 сентября 2019, 16:29

Один чайный пакетик при заварке приводит к попаданию в воду миллиардов частиц микро- и нанопластика, выяснили исследователи Университета Макгилла в Канаде, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что от одного чайного пакетика в напитке может оказаться около 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц. Специалисты отмечают, что это значительно превышает те количества, которые обнаруживаются в других видах пищи и напитков, включая воду в пластиковых бутылках.

В ходе эксперимента использовались несколько пакетиков четырех разных видов фруктового чая, из которых удалили заварку и которые залили водой температурой 95 градусов Цельсия на пять минут. Затем исследователи профильтровали воду и, в частности, рассмотрели использованные пакетики под электронным микроскопом.

В результате выяснилось, что оказавшиеся в воде наночастицы изначально не содержались в пакетиках, они появились лишь в процессе заварки.

Затем исследователи добавили полученные наночастицы в питательную среду, где обитали рачки-дафнии, и выявили закономерность в повышении концентрации частиц пластика в воде и появлении нарушений в развитии планктонных ракообразных. Однако пока специалисты затрудняются выяснить, как эти частицы могут повлиять на здоровье человека.


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