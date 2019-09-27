Нацбанк РК: Высказывания руководства ЕАБР не соответствуют действительности

Вопросы денежно-кредитной политики и валютного регулирования полностью остаются в компетенции центральных банков стран ЕАЭС.

Вслед за министром торговли и интеграции РК Бахытом Султановым на интервью председатель Евразийского Банка Развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова "Российской газете" отрегировал отечественный финрегулятор, передает Zakon.kz.

В Нацбанке РК напомнили, что основные направления евразийской интеграции определены Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года.

- В соответствии со статьями 62-64, 70 и 103 Договора о Евразийском экономическом союзе предусмотрено проведение согласованной валютной политики для обеспечения взаимной конвертируемости национальных валют и создание условий для функционирования общего финансового рынка. Вопросы денежно-кредитной политики и валютного регулирования полностью остаются в компетенции центральных банков стран ЕАЭС, - сказано в сообщении Нацбанка.

Таким образом, формирование валютного союза и введение единой валюты не предусматривается. Также не предусмотрено и не рассматривается создание единого центрального банка с передачей ему функций наднационального регулирования для проведения единой денежно-кредитной политики.

- В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, ЕАБР не является рабочим органом ЕАЭС и его деятельность не предусмотрена договором. Евразийский банк развития (далее - ЕАБР) учрежден на основании межгосударственного соглашения за пределами Договора о ЕАЭС. В настоящее время членами ЕАБР являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, - пояснили в финреугляторе.

Там добавили, что деятельность ЕАБР направлена на финансирование инвестиционных проектов государств-членов для развития инфраструктуры (транспорт и электроэнергетика), а также поддержку проектов в области промышленного производства. Объем инвестиционного портфеля ЕАБР составляет 3,545 млрд долларов США, из них на долю Республики Казахстан приходится 39,7% от общего объема.

- Высказывания руководства ЕАБР не соответствуют действительности и противоречат договоренностям, принятым в рамках Евразийского экономического союза, - заключили в Нацбанке РК.

Ранее Бахыт Султанов отреагировал на слова Бельянинова о том, что ЕАБР - это прообраз будущего центрального банка ЕАЭС, только без права денежной эмиссии. Также он предположил, как будет называться единая валюта - рубль.

Выдержка из интервью Андрея Бельянинова:

- Банку скоро будет 14 лет, он был организован в нужное время по инициативе президентов Казахстана и России. На мой взгляд, это прообраз будущего центрального банка нашего ЕАЭС, только без права денежной эмиссии. Просто видно, что на финансовом рынке необходима какая-то единая надстройка в общем экономическом пространстве.

Андрей Юрьевич, для перехода на единую валюту в ЕАЭС вы предлагали первым шагом обнулить ставку НДС на золото. Ее обнулили. Какой следующий шаг для перехода на единую валюту? И все же, рубль или алтын?

Андрей Бельянинов: Можно фантазировать и дальше с названиями. Но стоит ли? Я считаю, что рубль. Потому что он достаточно широко используется на экономическом пространстве пяти стран.

Отмена НДС на покупку физического золота - правильный шаг, он создает серьезную альтернативу доллару для населения. НДС делает покупку слитков бессмысленной.

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