Алматинка выставила на продажу новорожденного сына

От потенциального покупателя женщина получила 400 тысяч тенге.

В Алматы полицейские пресекли факт продажи новорожденного ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Продавцом месячного мальчика выступила его родная 23-летняя мать, жительница Ауэзовского района.

- Прежде чем провести спецоперацию по задержанию горе-матери, мы провели комплекс оперативных и специальных мероприятий. Преступные намерения женщины, пожелавшей избавиться от своего родного ребенка, подтвердились. Информацию о продаже сына она распространила среди своих знакомых. Покупатель нашелся сразу же. Накануне около одиннадцати часов ночи гр.С. была задержана на территории Медеуского района города при получении от потенциального покупателя 400 тысяч тенге, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы подполковник Данияр Мендебаев.

Малыша полицейские временно определили в дом малютки, его мать будет привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст.135 ч.1 УК РК.

- Установлено, что у гр.С. уже есть 7-летний ребенок, второго родила вне брака и решила нажиться на его продаже посторонним людям. Женщина уже дала признательные показания. Оплата за новорожденного изъята следователями в процессуальном порядке и приобщена к материалам уголовного дела, - резюмировал подполковник Мендебаев.

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