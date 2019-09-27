Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинка выставила на продажу новорожденного сына

От потенциального покупателя женщина получила 400 тысяч тенге.

Фото : кадр видео27 сентября 2019, 16:42

В Алматы полицейские пресекли факт продажи новорожденного ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Продавцом месячного мальчика выступила его родная 23-летняя мать, жительница Ауэзовского района.

- Прежде чем провести спецоперацию по задержанию горе-матери, мы провели комплекс оперативных и специальных мероприятий. Преступные намерения женщины, пожелавшей избавиться от своего родного ребенка, подтвердились. Информацию о продаже сына она распространила среди своих знакомых. Покупатель нашелся сразу же. Накануне около одиннадцати часов ночи гр.С. была задержана на территории Медеуского района города при получении от потенциального покупателя 400 тысяч тенге, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы подполковник Данияр Мендебаев.

Малыша полицейские временно определили в дом малютки, его мать будет привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст.135 ч.1 УК РК.

- Установлено, что у гр.С. уже есть 7-летний ребенок, второго родила вне брака и решила нажиться на его продаже посторонним людям. Женщина уже дала признательные показания. Оплата за новорожденного изъята следователями в процессуальном порядке и приобщена к материалам уголовного дела, - резюмировал подполковник Мендебаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты