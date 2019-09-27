Уголовное преследование в отношении государственного служащего было прекращено.

По результатам проверки прокуратуры Буландинского района уволен аким Макинска, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

Прокуратурой района проанализированы уголовные дела где преступлениями причинен ущерб государству. Установлено, что еще в 2018 году по заявлению акима районного центра о хищении уличных фонарей полицией начато досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса (кража). Однако, расследование было прекращено по реабилитирующему основанию на основании подписанной акимом справки о том, что похищенное имущество на балансе акимата не состояло.

Встречной проверкой прокуратуры выявлено, что уличные фонари были приобретены по договору о государственных закупках и находились на балансе акимата Макинска.

Прокуратурой района незаконное постановление о прекращении уголовного дела по факту кражи отменено, а материалы по факту служебного подлога в отношении акима переданы в Антикоррупционную службу.

Уголовное преследование в отношении государственного служащего было прекращено по не реабилитирующему основанию и 13 сентября 2019 года распоряжением акима Буландынского района он уволен с должности акима Макинска.

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