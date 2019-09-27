Новые модульные полицейские посты установят в Казахстане 

Службу на таких постах сотрудники полиции будут нести круглосуточном режиме.

МВД установит в наиболее криминогенных участках модульные посты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Модульные посты будут оснащены всеми коммунальными удобствами (вентиляция, водопровод, канализация, отопление), системами коммуникации (компьютер, телефон, радиостанция) и безопасности (видеонаблюдение, система "вызовной домофон").

Службу на таких постах сотрудники полиции будут нести круглосуточном режиме. В дневное время, с 8.00 до 20.00 час, на посту будет находиться участковый инспектор полиции, и принимать обращения и заявления граждан.

Для охраны правопорядка и безопасности граждан на постах и прилегающих территориях будет организовано дежурство патрульной службы.

Ожидается, что нововведение обеспечит своевременное и качественное реагирование полиции на запросы граждан, повысит эффективность их защиты от преступных посягательств.

Стационарные посты модульного типа будут установлены в местах, наиболее подверженных правонарушениям, при содействии местных исполнительных органов.

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