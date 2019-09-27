Айдар Арапов выиграл бронзу на чемпионате мира среди кадетов по дзюдо

Бронзовую награду в весовой категории до 81 кг наш дзюдоист выиграл у украинца.

В Алматы продолжается чемпионат мира среди кадетов по дзюдо. Копилка Казахстана в 3-й день соревнований пополнилась еще одной медалью, передает Zakon.kz.

Бронзовую награду в весовой категории до 81 кг выиграл Айдар Арапов, в схватке за бронзу сломив сопротивление украинского спортсмена Никиты Батии за полторы минуты до окончания схватки.

Ранее в полуфинале Айдар проиграл другому украинцу Тимуру Валиеву.

Эта медаль стала 5-й в копилке хозяев чемпионата.

В первый день соревнований чемпионом мира стал Нурканат Серикбаев (50 кг), бронзу выиграла Алима Жумагалиева (40 кг). Во второй день две бронзовые медали выиграли Адиль Марлен (60 кг) и Тилеген Тынарбай (66 кг).

Об уровне соревнований высказался серебряный призер Олимпиады, многократный призер чемпионатов мира дзюдоист Елдос Сметов

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!