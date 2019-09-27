Цифровизация процессов бюджетного планирования 

Страна занимает 53 место среди 100 государств.

Сегодня у Казахстана, вследствие неполной цифровизации бюджетного планирования, не самые высокие показатели по индексу открытости бюджета, передает Zakon.kz.

Страна занимает 53 место среди 100 государств. Основные причины – предоставление общественности минимальной информации о бюджете, отсутствие обсуждений с гражданами проектов бюджетов. Что сегодня делается и будет сделано для улучшения показателей, рассказали в Министерстве финансов РК.

1. Ситуация сейчас

Формирование бюджетных заявок администраторов бюджетных программ (АБП) – трудоемкий и длительный процесс: ручной сбор данных и согласование на каждом этапе формирования заявки. В рамках реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан" в 2018 годe была модернизирована Информационная система госпланирования и опробован новый функционал в рамках Минфина.

Начиная с января в системе уже работают 3500 пользователей – это 31 республиканский АБП и их 1125 подведомственных госучреждений.

В электронный формат переведено более 70 форм бюджетной заявки.

2. Как будет дальше?

На следующем этапе развития ИС ГП предлагается автоматизация всех этапов формирования бюджетных заявок АБП с учётом интеграций с государственными базами данных.

Предлагается реализация следующего функционала:

- автоматизация процесса получения информации по прогнозу поступлений в бюджет;

- по выплате госдолга и проектам ГЧП;

- по товарам из ЭГЗ с целью исключения предоставления 3 бумажных коммерческих предложений от Поставщиков;

- по Штатному расписанию госслужащих из ИС е-Кызмет;

- в потребности по выплате пенсий и пособий из ИС МТСЗН;

- бюджетных инвестиционных проектов, а именно электронные паспорта ТЭО и ФЭО из АО ГЧП;

- в части получения электронного паспорта проектно-сметной документации.

- по публичному обсуждению расходов с общественностью и др.

3. Интеграция с порталом "Открытые бюджеты"

Для улучшения ситуации Министерством финансов помимо законодательных поправок планируется интеграция инфосистем с порталом "Открытые бюджеты".

Граждане смогут просмотреть бюджетные цифры в виде инфографиков и оставить комментарий и проголосовать за инициативу.

Для госорганов Портал будет единым окном как для стратегического, так и для бюджетного планирования госсредств, с возможностью участия в нём контролирующих органов. Так, в будущем отпадёт необходимость распечатывать, вручную парафировать, и возить кипы документов.

4. Ожидаемые эффекты

– сокращение сроков формирования бюджета в 2 раза.

– повышение точности планирования за счёт интеграций с Порталом госзакупок.

– обеспечение прозрачной консолидации бюджета.

– обеспечение прозрачности при расчете расходов бюджета, что позволит повысить доверие населения к власти в целом.

Автоматизация всех процессов бюджетного планирования принесет и огромный экономический эффект. Рассмотрим интеграции системы бюджетного планирования с ИС "Госэкспертиза" в части получения электронного паспорта проектно-сметной документации.

ПСД это многотомный финансово-технический документ, на разработку которого расходуются значительные бюджетные средства. Утверждённый, с печатями и подписями, документ повторно сканируется и прикрепляется к бюджетной заявке.

Это влияет на оперативность рассмотрения и согласования уполномоченным органом, не исключаются и факты фальсификаций.

В связи с тем, что РГП "Госэкспертиза" в прошлом лишилась монополии, рынком уже сгенерировано 25 тыс. ПСД. В самой ИС "Госэкспертиза" сформировано порядка 11 тыс. проектов ПСД.

Интеграция системы бюджетного планирования с ИС "Госэкспертиза" в части получения Электронного паспорта ПСД, благодаря ограничениям по закупочной стоимости стройматериалов сократит расходы на госстроительство в ИС.

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