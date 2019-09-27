Сейчас в поликлинике №1 в Усть-Каменогорске апробируется пилотный проект по устранению очередей.

В поликлиниках ВКО будет решаться проблема очередей. В настоящий момент действует пилотный проект в поликлинике №1 города Усть-Каменогорска, передает Zakon.kz.

Об этом рассказала во время пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО руководитель областного Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Жанна Қабдолдақызы.

– Совместно с местными исполнительными органами Восточного Казахстана мы предпринимаем множество усилий для создания более комфортных условий и устранения бюрократии и волокиты при оказании государственных услуг, – отметила она.

Сейчас в поликлинике №1 в Усть-Каменогорске апробируется пилотный проект по устранению очередей. Буквально несколько дней назад началась установка специального оборудования и пробный запуск программы. На сегодняшний день посетители поликлиники, чтобы попасть к врачу, осуществляют лишь несколько действий: записываются на прием через портал, получают талон в терминале, регистрируют его в регистратуре больницы. Номер талона посетителя загорается на LED-экране.

– В течение 6 месяцев мы будем тестировать программу. Если этот опыт удастся и будет успешен, будем внедрять во всех больницах области, и тогда проблема очередей в медицинских учреждениях ВКО будет решена, – заключила Жанна Қабдолдақызы.

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