Глава IJF Мариус Визер открыл зал дзюдо в алматинской школе

Руководитель IJF, находящийся в эти дни в Алматы в связи с чемпионатом мира по дзюдо среди кадетов озвучил, что двое лучших учеников зала - девочка и мальчик - станут зрителями предстоящих Олимпийских игр-2020 в Токио.

27 сентября, состоялось торжественное открытие зала дзюдо в алматинской общеобразовательной школе-интернат №10, передает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В церемонии приняли участие глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Сакен Мусайбеков и президент Федерации дзюдо Казахстана Кайрат Кожамжаров.





- Для меня большая честь находиться здесь с вами. В свое время я работал учителем в спортивной школе. И сейчас испытываю хорошие и тёплые чувства, вспоминая то время, когда сам учил учеников. Поэтому мне остаётся пожелать вам больших успехов и побед. Отмечу, что дзюдо - это вид спорта, который приносит не только спортивные успехи, но и помогает в жизни достичь различные высоты. Желаю удачи вам и вашим родителям, - сказал Визер.

Руководитель IJF, находящийся в эти дни в Алматы в связи с чемпионатом мира по дзюдо среди кадетов озвучил, что двое лучших учеников зала - девочка и мальчик - станут зрителями предстоящих Олимпийских игр-2020 в Токио, IJF возьмет на себя все расходы, связанные с перелетом и проживанием юных спортсменов в столице Японии, а также организует просмотр соревнований по дзюдо в рамках ОИ.

Помимо этого, глава Международной федерации дзюдо за счет личных средств обеспечил эту школу современным тренажерным залом. В свою очередь ученики на торжественной церемонии продемонстрировали свои навыки во время показательных выступлений. Напомним, реализация данного проекта стала возможной благодаря программе, разработанной IJF, которая реализуется и в нашей стране. В рамках поддержки развития юных спортсменов в возрасте от 5 до 12 лет эта программа включает в себя организацию уроков в отдельных среднеобразовательных учреждениях страны. При этом международная федерация берет на себя расходы по оборудованию и заработной плате детских тренеров. Подобная кампания будет действовать в 20 казахстанских школах.





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