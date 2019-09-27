Порошенко не пришел на допрос по делу о военных кораблях в Керченском проливе

На этот раз его вызывали свидетелем по делу об "организации перехода кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив".

Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь не пришел на допрос в Госбюро расследований, сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, ее слова приводит телеканал "Наш", передает РИА Новости.

На этот раз его вызывали свидетелем по делу об "организации перехода кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив".

Адвокат Порошенко заявил, что его подзащитный находится за границей. При этом Иванова подчеркнула, что о дате допроса уведомляли заранее.

Она добавила, что других участников инцидента, в частности нарушивших российскую границу военных, уже допросили.

Экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о захвате власти, госизмене, злоупотреблении полномочиями, легализации преступных доходов и других. Его статус варьируется от обвиняемого до свидетеля, на допросы Порошенко приходит избирательно.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В итоге их задержали.

Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.

Седьмого сентября 2019 года нарушивших границу украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.

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