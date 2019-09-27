Биртанов озвучил свое мнение о предложении декриминализировать врачебные ошибки

В пример глава Минздрава привел страну с самой развитой медициной - США, где ежегодно регистрируют самое большое количество медицинских ошибок с летальным исходом.

Никто не говорит о том, чтобы не наказывали специалиста за преступную халатность, однако мы против обвинения врачей, которые стараются спасти жизнь, сказал в кулуарах правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вопрос (декриминализации) очень щепетильный. Можно случайно ошибиться, принять неправильное решение. В этой части, конечно, медицинское сообщество очень чувствительно. То есть, когда ты выполняешь свою работу, но возможны технические сбои и ошибки. Ты подвергаешься уголовному преследованию. Конечно, цена ошибки очень высока, но это то, с чем медицинские работники приходят в эту профессию, с чем они живут. Невозможно ожидать, что этого не будет, - сказал Биртанов.

В пример он привел страну с самой развитой медициной - США, где ежегодно регистрируют самое большое количество медицинских ошибок с летальным исходом, однако в большинстве случаев это не сопровождается уголовным преследованием.

- Это, прежде всего, нужно, чтобы медики учились и проводили работу над ошибками. Ты декларируешь свою ошибку, признаешь, что действительно что-то не так сделал, и ты в безопасности. Если человек ошибся у нас, боясь уголовного преследования , он будет молчать. К сожалению, это отражается на перспективах данного пациента. Если есть грубые осложнения, разумеется, должны быть меры приняты. Если человек стал в результате инвалидом или, к сожалению, скончался, ответственность должна быть. Никто не говорит, чтобы вывести из под ответственности, если это преступная халатность. Но когда человек работает, старается спасти жизнь и говорят: "умер значит виноват", то мы категорически против, - объяснил министр.

По его мнению, в таких случаях достаточно, чтобы человек был отпущен под подписку о невыезде с возможностью кормить семью и работать с адвокатами.

- Когда у человека есть возможность работать с адвокатами с экспертами, продолжать кормить семью. Если мы будет такие жесткие меры принимать, это вызовет отток, - подчеркнул глава Минздрава.

В пример он привел недавно произошедший случай в Казахстане, когда было принято решение суда в отношении врача акушер-гинеколога из института акушерства и гинекологии.

- Это институт, который не только принимает роды у самых тяжелых мам , но и обучает всех акушер-гинекологов в стране с выездом в регионы. С пациенткой все благополучно, но она получила осложнения долго лечилась и подала в суд. Данного врача осудили на год ограничения свободы и год запрет на занятие врачебной практикой. Что мы получили? Врач потерял доход в семье, он больше ничего не умеет. И еще мы получаем нежелание теперь этих сотрудников ехать в регионы обучать других врачей. Об этом они мне конкретно заявляют, - отметил Биртанов.

Сегодня в Алматы обсудили инструменты защиты профессиональной деятельности врачей Казахстана в правовом поле. Специалисты отмечают, что медпомощь – это не товар с гарантией, и иногда приходится идти на профессиональный риск ради спасения пациента.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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