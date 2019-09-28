Пытки гея, избитый ребенок и выпавшая из поезда женщина – итоги недели

Двухлетний ребенок – в тяжелом состоянии, парень, который подвергся пыткам, получил целый букет травм.

Многие происшествия, о которых мы пишем, зачастую происходят из-за несоблюдения правил безопасности, дорожного движения или как пожары, могут возникнуть практически из ничего. Но на этой неделе, и это удручает, слишком много несчастных случаев было по вине самих же людей, которые намеренно причинили кому-то вред. О них и не только, читайте в итоговом выпуске Zakon.kz "Происшествия. Казахстан".

Выпала из поезда

23 сентября в распоряжение редакции Zakon.kz попали кадры с железнодорожных путей. Женщина, судя по рассказу автора фото, якобы вышла в тамбур покурить и выпала с поезда. К слову, поезд этот того же самого перевозчика, что и тот, который снес автобус на прошлой неделе. Об этом мы тоже писали здесь.

В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что 20 сентября в 05.00 в Линейный отдел полиции на станции Шу поступило сообщение о том, что на 1328 км перегона "Шыганак-Мын-Арал" в пути следования пассажирского поезда сообщением "Алматы-Костанай" 31-летняя женщина выпала из двери рабочего тамбура одного из вагонов вышеуказанного поезда, в результате чего она получила различные телесные повреждения. По прибытию поезда на станции Сары-Шаган на карете скорой помощи женщина была госпитализирована в ЦРБ Приозерска.

Избитый малыш

Вопиющий случай произошел в Алматы 23 сентября. Мужчина избил двухлетнего ребенка своей сожительницы. Да не просто избил, а едва не убил. Малыш доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ему выставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма. Тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга, тяжелой степени. Ушиб ствола мозга. Субдуральная гематомы левой гемисферы, массивное субарахноидальное кровоизлияние, отек-набухание головного мозга; дислокационный синдром; Диффузно-аксональное повреждение головного мозга. Тупая травма органов грудной клети. Ушиб органов грудной клетки. Тупая травма живота. Ушиб органов брюшной полости. Множественные ушибы мягких тканей, ссадины, подкожные гематомы лица, волосистой части головы. Дыхательная недостаточность III степени. Травматический шок III степени. Церебральный шок III степени.

Выяснилось, что этот мужчина уже привлекался к ответственности за кражу.

Пытки утюгом и нечеловеческое избиение

Еще об одном зверском поступке стало известно на неделе. Случай произошел в Нур-Султане летом. Парень Аян, имеющий нетрадиционную сексуальную ориентацию, стал жертвой издевательства двух мужчин. Один из которых обманным путем вызвал 21-летнего парня на встречу, заманил в квартиру, позвал своего друга и началось немыслимое. Они избивали Аяна несколько часов, насиловали, жгли окурки и обжигали утюгом. По факту проводится досудебное расследование по ст. 121 УК РК ("насильственные действия сексуального характера"), ст. 194 УК РК ("вымогательство"), ст. 126 УК РК ("незаконное лишение свободы"). Подозреваемые лица задержаны и водворены в Следственный изолятор. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Ведется расследование

И еще один жестокий случай произошел в Алматы. В ночь с 21 на 22 сентября произошла потасовка между молодыми людьми, в результате которой погиб Сейлханов Жалгас, 1995 года рождения. Его зарезали. Подозреваемый был задержан спустя четыре часа. Он сразу водворен в изолятор временного содержания ДП.

Сводки с дорог

Пять машин и автобус столкнулись в Алматы. В этом ДТП пострадали восемь человек. Водитель автомашины марки BMW, 1996 года рождения, следуя по пр. Рыскулова в западном направлении, при перестроении допустил столкновение с неустановленной машиной, двигавшейся попутно. Далее BMW, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Toyota, а также с автобусом марки "ЛИАЗ", которые следовали по проспекту на восток. Продолжив движение, BMW совершил столкновение с двумя автомашинами марки Toyota Camry, которые ехали в западном направлении.

На трассе Алматы-Бишкек на 38 км произошло ДТП со смертельным исходом. По словам очевидцев, автомобиль Lexus GS двигался в западном направлении и стал разворачиваться, не пропустив встречный Mercedes C-класса, который ехал в сторону города. Произошло столкновение. От сильного удара Lexus отлетел к разделительной аллее. А Mercedes снес стоявшую на обочине женщину и, кувыркаясь, врезался в дерево. В результате пешеход и водитель Mercedes скончались на месте, пассажира госпитализировали. Водитель Lexus был один, он не пострадал.

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