Отопление в Уральске дадут раньше запланированного срока

Последние три дня в городе среднесуточная температура воздуха была ниже +10 градусов.

В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха +10 градусов и ниже отопление в домах уральцев появится раньше намеченного срока, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

26 сентября аким города вынес постановление о запуске отопительного сезона.

– Согласно этому постановлению, сегодня я издал соответствующий приказ. На сегодняшний день тепло появилось в 36 детских садах, 39 школах и 12 объектах здравоохранения. Но есть и такие социальные объекты, которые сами попросили не включать отопление. Они объяснили это тем, что у них еще идут кое-какие ремонтные работы, - рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин,

По его словам, в городе 834 многоэтажных жилых дома, которые подключены к центральному отоплению, 706 из них прошли опрессовку и предоставили паспорт готовности.

В городе 319 бесхозных домов, которые не относятся ни к одному КСК, и только 63 из них предоставили паспорт готовности. Тепло может появиться в квартирах и завтра, если к этому готовы КСК, которые должны были заранее провести опрессовку и очистку труб. Последние три дня в городе среднесуточная температура воздуха была ниже +10 градусов.

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