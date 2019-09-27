Задержан мошенник, выманивший деньги у пенсионерки

Полицейские отмечают, что в последнее время интернет-аферисты значительно активизировались, применяя в своем криминальном промысле самые изощренные методы и схемы.

В рамках двухдневного оперативно-профилактического мероприятия "Контрафакт" полицейскими СКО раскрыто 10 преступлений. Из них — 5 мошенничеств, остальное — факты нарушения авторских и смежных прав и неправомерный доступа к информации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Сотрудниками Управления криминальной полиции ДП СКО задержан 34-летний петропавловец, обманом завладевший деньгами на сумму более 300 тысяч тенге. От знакомых мужчина узнал, что одна из жительниц областного центра собирает деньги для матери на проведение дорогостоящей операции за границей. В ходе телефонного разговора он сообщил, что готов помочь ей в решении организационных вопросов с клиникой и врачами, при условии, что ему на карточный счет будет перечислена предоплата за операцию. Получив деньги на карточку — мужчина сразу перестал выходить на связь. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан полицейскими. В настоящее время петропавловец водворен в следственный изолятор, проводится досудебное расследование.

Также, за совершение интернет-мошенничеств в отношении жителей Петропавловска сотрудниками УКП ДП СКО изобличен 27-летний житель Алматинской области. На сайте рекламных объявлений он размещал посты о продаже автозапчастей, получал предоплату за доставку и переставал выходить на связь. Местонахождение подозреваемого установлено. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

По словам начальника Управления криминальной полиции ДП СКО полковника полиции Петра Климова, республиканская операция "Контрафакт" проводится регулярно, ее цель — раскрытие преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, противодействие криминалу в сфере информатизации и связи, а также повышение мер по борьбе с нарушениями авторских и смежных прав.

Полицейские отмечают, что в последнее время интернет-аферисты значительно активизировались, применяя в своем криминальном промысле самые изощренные методы и схемы. Не стать жертвой злоумышленников можно, соблюдая ряд несложных, но действенных рекомендаций.

Принимая подозрительные звонки или сообщения от лиц, представляющихся менеджерами, специалистами, или сотрудниками служб безопасности банков, главное — не паниковать и не принимать решений сразу. Лучше объяснить звонящему, что нужно время, чтобы все взвесить и детально обдумать. Никогда и не при каких обстоятельствах не нужно никому передавать конфиденциальную информацию: ИИН, PIN-код, код проверки подлинности банковской карты, номер счета, логин и пароль от страниц в соцсетях. В целом, прежде чем совершить сделку – необходимо внимательно изучать объявление на сайтах, не соглашаясь на предоплату.

- Также, рекомендуется использовать на компьютерах и гаджетах антивирусы и не скачивать подозрительные файлы. Кроме этого, никогда не нужно забывать об установке паролей на экран смартфона - в целях ограждения вашей личной информации от посторонних, - отмечает Петр Климов.

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